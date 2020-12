Los 10 fichajes más caros del 2020: La lista la encabeza el alemán Kai Havertz que saltó del Leverkusen al Chelsea

La pandemia del coronavirus azotó con fuerza a las arcas de los clubes de todo el mundo, sin embargo, los poderosos equipos del Viejo Continente se las ingeniaron para mantener el nivel de contrataciones y protagonizaron un mercado diferente, pero no lleno de golpes como nos tienen acostumbrados.

Dos cosas caracterizaron a la época de traspasos de este poco común 2020, primero, que no hubo ninguna contratación que alcanzara tres cifras, y que el Real Madrid no participó comprando, si no que vendiendo y cediendo gratis, algo nunca visto.

El Chelsea es el equipo que por lejos gastó más dinero al fichar a una larga lista de jugadores, entre ellos Kai Havertz, Timo Werner, Thiago Silva, Bel Chilwell, Danny Drinkwater, Víctor Moses y Hakim Zicech.

Este es el top ten del 2020:

1. Kai Havertz, Chelsea (80 millones de euros)

Los Blues no dudaron en pagar 80 millones de la moneda europea por la joven promesa del fútbol aleman, y ex compañero de Charles Aránguiz, Kai Havertz.

2. Arthur Melo, Juventus (72 millones de euros)

Una traumática salida tuvo el brasileño Arthur del Barcelona, donde se negó a entrenar cuando ya tenía un acuerdo con la Vecchia Signora y no fue parte del plantel que viajó a Lisboa a disputar el último tramo de la Champions League.

3. Víctor Osimhen, Nápoles (70 millones de euros)

El atacante nigeriano saltó del Lille al Nápoles donde ha tenido un año irregular con apenas dos goles y una asistencia, poco para lo que se esperaba del africano.

4. Rúben Dias, Manchester City (68 millones de euros)

El Manchester City no se iba a restar del mercado de pases y le compró al Benfica al portugués seleccionado de su país, Rúben Dias, el que ha sido titular en el mediocampos del equipo que dirige Josep Guardiola.

5. Miralem Pjanic, Barcelona (60 millones de euros)

Dentro de la negociación por el pase de Arthur Melo, Juventus negoció el pase del bosnio Miralem Pjanic a cambio de 60 millones de euros. El volante no ha podido encajar en el esquema de Ronald Koeman y su incorporación sigue siendo una interrogante.

6. Bruno Fernandes, Manchester United (55 millones de euros)

Puede ser que la transferencia del portugués Bruno Fernandes del Sporting Lisboa al Manchester United no sea el más caro del 2020, pero por lejos es el mejor, y lo pueden decir los Red Devils que desde que llegó a Inglaterra, le cambió la cara al equipo.

Bruno Fernandes festejando (Getty Images)

7. Timo Werner, Chelsea (53 millones de euros)

La buena Champions League que hizo Timo Werner defendiendo la camiseta del RB Lepizig hizo que el Chelsea lo transformara en objetivo, algo que pasó en julio de 2020 cuando el germano se convirtió en blue.

8. Bel Chilwell, Chelsea, (50, 2 millones de euros)

El defensor inglés Bel Chilwell dejó el Leicester City para enrolarse en el Chelsea a cambio de un poco más de 50 millones de la moneda europea.

9. Mauro Icardi, PSG (50 millones de euros)

Luego de cumplir una temporada a préstamo, el PSG decidió hacer efectiva la opción de compra que tenía sobre el argentino Mauro Icardi y le pagó 50 millones de euros al Inter de Milán.

10. Thomas Teye Partey, Arsenal (50 millones de euros)

El mediocampista ghanés Thomas Teye Partey, saltó del Atlético de Madrid al Arsenal a cambio de 50 millones de la moneda europea.