El delantero, a sus 37 años, puede estar viviendo el final de su carrera en la máxima cita del fútbol. El Bicho no pudo aguantar la emoción y se vio afectado en la cancha.

Cristiano Ronaldo está viviendo el que puede ser el último Mundial de su carrera. El delantero, a sus 37 años de edad y tras su polémica salida del Manchester United, saltó a la cancha en el estreno de Portugal en Qatar 2022 frente a Ghana, donde se le vio emocionado y al borde de las lágrimas.

El Bicho ha tenido una carrera más que destacada en Europa, ganando todo a nivel de clubes y vistiendo camisetas como la del Real Madrid y Juventus. Junto a su selección, intentará saldar su deuda histórica y así intentar coronarse como uno de los mejores de todos los tiempos.

Si bien tiempo atrás señaló que no tiene claro si será su último Mundial, esto puede estar más cerca que lejos. "Muchos se hacen esa pregunta, pero el que va a decidir mi futuro soy yo. Si tengo ganar de seguir jugando, lo seguiré haciendo. Y si no, no. Quien manda soy yo. Punto final", dijo.

Pero con 37, la única opción de tiene de disputar otro torneo más es manteniéndose vigente y así llegar a la próxima cita en Estados Unidos, México y Canadá 2026 con 41 años.

Ante lo complicado del panorama, Cristiano Ronaldo ha decidido disfrutar al máximo la aventura de Portugal en Qatar 2022. Es así como este jueves, en el estreno contra Ghana, se vio como pocas veces.

Los Lusos ingresaron a la cancha con el apoyo de los hinchas presentes. Ahí se entonó primero el himno portugués, donde el delantero no aguantó y se quebró.

Las cámaras de televisión mostraron al artillero al borde de las lágrimas y tratando de no estallar en llanto. Con sus ojos cerrados y graficando su sentir, cantó a todo pulmón antes del pitazo inicial.

Cristiano Ronaldo intentará liderar a Portugal en el Mundial de Qatar 2022. Si será el último todavía sigue siendo una incógnita, pero su edad ya comienza a hacerse sentir. A los hinchas, solo les queda disfrutar de una verdadera leyenda.

Revisa las lágrimas de Cristiano Ronaldo previo al debut de Portugal en el Mundial de Qatar 2022

