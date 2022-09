Manchester United vs Sheriff | Cuándo juegan, horario y dónde ver EN VIVO ONLINE y por TV la fecha 2 de la fase de grupos de la Europa League

La UEFA Europa League vive su segunda jornada de la fase de grupos esta semana y, entre los partidos que despiertan más interés, encontramos al Manchester United que irá hasta Moldavia, al Bolshaya Sportivnaya Arena, para verse las caras ante el FC Sheriff Tiraspol, para buscar sus primeras unidades en el Grupo E, donde además comparten con la Real Sociedad y Omonia.

Los Red Devils no tuvieron el mejor arranque en la Liga Europa de la UEFA, cayendo en su estreno por la cuenta mínima ante la Real Sociedad en Old Trafford, en un partido donde Cristiano Ronaldo volvió a ser desde el arranque luego de cuatro encuentros entrando desde el banco de suplentes, pero no fue desequilibrante.

El Sheriff, en tanto, venció en su debut 3 a 0 al Omonia con goles de Rasheed Akanbi, Mouhamed Diop e Iyayi Believe Atiemwen desde el punto penal.

Los dirigidos por Erik ten Hag llegan a este duelo descansados, luego de la suspensión de la Premier League en Inglaterra por la muerte de la Reina Isabel II. El United se posiciona quinto en la clasificación del fútbol inglés con 12 puntos, a tres unidades del líder Arsenal, a quien venció 3 a 1 en la sexta fecha, con una anotación de Antony y un doblete de Rashford.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Sheriff por la Europa League?

Manchester United vs Sheriff juegan este jueves 15 de septiembre a las 13:45 hrs de Chile en el Bolshaya Sportivnaya Arena, en Moldavia.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Manchester United vs Sheriff por la Europa League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales:

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Manchester United vs Sheriff por la Europa League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.