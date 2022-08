Manchester United pagó 100 millones de euros al Ajax por el fichaje del brasileño Antony. Su ex entrenador, Alfred Schreuder, y Marco Van Basten aseguran que no lo vale.

DT de Ajax: "Antony no vale 100 millones, pero si Manchester United paga, lo aceptamos"

Este martes el Manchester United hizo oficial el fichaje del delantero brasileño Antony, por quien pagaron 100 millones de euros al Ajax de Ámsterdam.

El jugador de 22 años, petición del técnico Erik Ten Hag, marcó 12 goles y dio 10 asistencias en 22 partidos jugados durante la temporada pasada en Paíse Bajos, sin embargo hay quienes cuestionan su valía.

Su propio ex entrenador en el Ajax, Alfred Schreuder, aseguró que Antony no cuesta el dinero que pagaron los diablos rojos por él.

“Lo que están pagando los clubes por los jugadores es una locura. El Barcelona pagó 115 millones de euros por Dembélé, el Manchester United pagó más de 100 millones de euros por Jadon Sancho. Entonces también pueden pagar 100 millones por Antony. ¿Estos jugadores valen eso? No, pero si el Manchester United paga, lo aceptamos”, señaló el estratega del equipo holandés.

Por su parte, la leyenda de la selección oranje, Marco Van Basten, coincidió con Schreuder y afirmó que Antony no vale ese dineral e incluso cuestionó su rendimiento en el Ajax.

“¿Antony vale 100 millones de euros? No, ni cerca. Antony no ha demostrado demasiado todavía. Por supuesto, ha jugado algunos buenos partidos. Pero su eficiencia no ha sido alta en los dos últimos años", señaló.

"Si compras a un jugador juvenil por una mega cantidad, algo anda mal entonces. Antony pierde demasiadas veces el balón o tiene cosas que le salen mal. Un extremo puede perder el balón, pero hay un límite", añadió.

"Si quieres driblar cada vez que tienes el balón y te sale mal 7 de cada 10 veces... Debes prestar atención a la frecuencia con la que pierde el balón”, finalizó.