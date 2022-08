Antony hizo realidad el sueño por el que tanto luchó. El Manchester United hizo una oferta irrechazable y el Ajax, por cierto, la aceptó: el talentosísimo y veloz extremo brasileño de 22 años se incorporará a los Diablos Rojos a cambio de 100 millones de euros: 95 millones y cinco más por distintas variables que se estipularán en el contrato de venta de derechos federativos y económicos. Será el segundo fichaje más caro del club, por detrás del francés Paul Pogba, quien volvió en condición de agente libre a la Juventus de Italia.

Así las cosas, la plana mayor de la institución le dio en el gusto al director técnico holandés Erik Ten Hag, quien dirigió al oriundo de Osasco en el Ajax de Amsterdam. Eso sí, el club inglés informó que la transferencia está sujeta a la revisión médica y también a que se acuerden las condiciones con el futbolista surgido de las inferiores del Sao Paulo. En caso de superar eso, firmará un contrato de cinco años con opción a extenderlo por uno más.

Hace algunos días, Antony le puso presión al club más ganador de Holanda, donde ganó dos títulos. En una entrevista que le dio al periodista italiano Fabrizio Romano, el atacante nacido el 24 de febrero del 2000 apuntó que "no le estoy pidiendo al Ajax que me libere, le estoy pidiendo que me venda por la cifra más alta que se ha pagado por un jugador del fútbol holandés".

En 82 partidos que disputó para aquel elenco, el brasileño anotó 24 goles y regaló 22 asistencias, según el dato que entrega Transfermarkt. Por cierto, también dejó varias muestras de calidad con sus espectaculares regates, que Chile sufrió en un amistoso ante la selección Sub 23 y también en la dura derrota ante Brasil por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, aunque en ese juego no marcó.

Antony ultima detalles para incorporarse al Manchester United desde el Ajax. Y no será el único que se moverá desde Amsterdam hasta el Old Trafford, pues hace algunas semanas los Diablos Rojos habían fichado al defensor Lisandro Martínez a cambio de poco más de 50 millones de euros que lo erigieron como el zaguero argentino más caro de la historia.

Por el momento, el inicio del seleccionado trasandino en la Premier League ha sido muy positivo: fue tituar indiscutido en los primeros cuatro encuentros de la máxima categoría inglesa, que tiene a los pupilos de Erik Ten Hag en el octavo puesto con seis puntos.