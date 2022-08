Paris Saint-Germain ha tenido un espectacular comienzo en la temporada 2022-23 de la Ligue 1 en cuanto a lo deportivo, y en dos fechas lleva dos goleadas: una de 5-0 a Clermont y otra de 5-2 a Montpellier. Sin embargo, el ambiente en el camarín está tenso por Neymar y Kylian Mbappé enfrentados, aunque Sergio Ramos intercede para resolver todo.

El delantero francés falló el primer penal que les cobraron a favor en la victoria ante La Paillade, y fue por la revancha para otro lanzamiento desde los doce pasos, pero ahí se metió el brasileño a pedir la pelota. Tras una discusión, el 10 parisino se quedó con el esférico, pateó y anotó.

La situación desató un problema para el camarín ante la pregunta de quién es el encargado de ejectuar los penales, y la incomodidad es evidente en el Parque de los Príncipes. Eso sí, el ex zaguero central del Real Madrid se despojó de su fama de chico rudo para ponerse la camiseta de conciliador.

Después del triunfo, según reporta Le Parisien, Ramos llamó cordialmente a uno y a otro para invitarlos a dialogar como buenos amigos y poder solucionar las cosas de la mejor manera posible.

Sergio Ramos pasó desapercibido en el plantel parisino en su llegada al club gracias a una rebelde lesión, pero ya recuperado y jugando más minutos va tomando más peso en el camarín. Por eso mismo es que intercedió entre Neymar y Mbappé para que puedan conversar, aclarar las cosas y que esta situación, ni ninguna otra, afecte el buen funcionamiento del equipo.

El inicio de temporada ha sido espectacular, pero cabe destacar que el principal objetivo del PSG es la Champions League. Por eso, que dos de las tres máximas figuras que tiene Christophe Galtier en su plantel estén enojadas entre si no servirá en absoluto par alcanzar ese objetivo.

Pero no solo Sergio Ramos se metió, también lo hizo el nuevo director deportivo. Luis Campos, el mismo que puso espías para seguir a Neymar, habló con ambos delanteros para que la situación no los afecte, y también les dejó en claro que no quiere más ruido mediático que haga referiencia a ellos dos.