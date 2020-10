Gustavo Quinteros y la polémica del momento: "Me pareció mucho más penal que el que se cobró en contra de Chile"

Gustavo Quinteros hace su debut en la banca de Colo Colo este viernes ante Coquimbo Unido. El entrenador llega para apagar el incendio que se vive en Macul y espera empezar con un valioso triunfo ante los Piratas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Pero no todo es Colo Colo para el estratega. En conversación con el CDF en la previa del encuentro, Quinteros se refirió a la polémica del partido entre Uruguay y Chile en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Para el técnico albo, "Es un error grandísimo, para mí fue del VAR. Me pareció mucho más penal el que fue a favor de Chile que no se cobró que el que se cobró en contra de Chile. No sé exactamente el reglamento, produce muchas dudas, pero es muy evidente que la mano despegada del cuerpo impide la trayectoria del balón. Lamentable".

Eso sí, Quinteros se quedó con lo positivo del encuentro y valoró el nivel mostrado por la Roja en el Centenario: "Lo rescatable es que Chile jugó bien y ojalá siga así, que los resultados van a llegar".

En el próximo partido, la selección chilena recibe a Colombia en el Estadio Nacional, el próximo martes a las 21:30 horas.