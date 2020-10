¿Qué dicen las Reglas del Fútbol sobre el penal no cobrado a Chile ante Uruguay por eliminatorias?

El fútbol vivió una jornada negra en el estadio Centenario, escenario de la escandalosa derrota de Chile ante Uruguay en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, encuentro marcado por un increíble penal no sancionado en favor de La Roja en el epílogo.

La imagen fue clara. Centro de Víctor Dávila y el balón que golpea la mano abierta del defensor uruguayo Sebastián Coates en plena área uruguaya; pero ni el árbitro Éber Aquino ni el VAR paraguayo advirtieron la falta.

Sin embargo, las Reglas del Fútbol de la FIFA son claras en la apreciación y no hacen más que sembrar un manto de dudas sobre la errada intervención de los árbitros. Es que no había forma de que no se sancionara la pena máxima por la infracción del minuto 86.

En la Regla 12, que establece "faltas y conducta incorrecta", tiene un inciso especial para las infracciones por "tocar el balón con la mano", e indica de manera terminante cuál es el criterio que debe aplicarse para la sanción.

"Cometerá infracción el jugador que toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, incluyendo el movimiento con dirección al balón con estas partes del cuerpo", una secuencia que se puede ver en la acción de Coates.

Además, clarifica que también será infracción cuando el jugador "toque el balón con la mano o el brazo cuando (...) la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio".

Chile hizo una gran actuación en Uruguay pero el arbitraje determinó su derrota final. Foto: Getty Images

Ambos casos son los que se advierten en la acción del fatídico minuto 86, lo que deja en mayor evidencia la falta de conocimiento del reglamento o del criterio necesario para la sanción por parte del equipo arbitral.

Pero la situación más lamentable es que ni siquiera la utilización de la tecnología del VAR hubiera asistido al juez Éber Aquino al momento de desatender el cobro de una infracción flagrante en el estadio Centenario.

Chile perdió por 2-1 ante Uruguay en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y la ANFP anunció que solicitará la revisión de los audios del VAR antes en vías de establecer un reclamo formal por la actuación del juez.

La Roja volverá a la cancha este martes, cuando reciba en el Estadio Nacional a la selección de Colombia en el segundo partido del torneo premundialista, encuentro que será dirigido por el árbitro argentino Darío Herrera.