El Pibe Solari disputa su primer Superclásico vs. Boca Juniors y ha tenido poca actividad, aunque no mostró ningún dolor físico en la zona que lo tuvo casi fuera del partido. Ah, también recibió indicaciones de Marcelo Gallardo y se enfrentó cara a cara con Marcos Rojo, el recio defensor zurdo de los Xeneizes.

Pablo Solari vive una jornada especial este 11 de septiembre de 2022. Después de una semana complicada, que lo tuvo entre algodones por una pequeña lesión muscular, el Pibe es titular en su primer Superclásico de Argentina, pues acompaña a Matías Suárez en la dupla ofensiva que Marcelo Gallardo dispuso para la visita de River Plate a La Bombonera.

Si bien el ex jugador de Colo Colo no ha dado a entender algún dolor que active al cuerpo técnico del Muñeco, sí ha tenido algún roce con los defensores rivales. La cámara exclusiva de ESPN captó un roce del Pibe con Marcos Rojo, un recio defensor zurdo que se desmpeña en Boca Juniors.

De todas maneras, fue una conversación más bien leve, en la que no se aprecian insultos, pero sí que se dijeron cosas muy cerca en el césped del reducto donde los Xeneizes juegan habitualmente de locales. Durante la primera media hora del encuentro, el ex Talleres de Córdoba tuvo más de alguna charla con el ex zaguero del Manchester United, miembro de los dos planteles de la Albiceleste que perdieron ambas finales de Copa América con la Roja.

Además de ese encontrón, Solari ha recibido algunas indicaciones de Gallardo, quien le pidió que fuera él al anticipo de los zagueros para poder ganarles con su velocidad. River Plate pudo ponerse en ventaja gracias a un cabezazo de Emanuel Mammana, pero el meta Agustín Rossi tuvo una reacción espectacular para evitar la apertura de la cuenta.