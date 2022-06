El ex jugador aprovechó sus opiniones por redes sociales de los partidos, para criticar con todo el cometido de Roberto Tobar en el duelo entre Corinthians y Boca Juniors. Reveló, además, que siempre han tenido problemas cuando el juez chileno dirige a los argentinos.

Desde que tuvo que dejar el fútbol por problemas de salud, Sergio Agüero ha mostrado su lado picante comentando fútbol por sus redes sociales u otras plataformas. Eso sí, en esta oportunidad aprovechó su palco para darle con todo al árbitro chileno Roberto Tobar.

Fue en el duelo por Copa Libertadores, donde Corinthians y Boca Juniors igualaron sin goles por los octavos de final ida en Brasil, que el Kun no se aguantó nada con el "mejor árbitro de América", según una vez dijo Javier Castrilli.

Fue en el minuto 39, cuando Tobar cobró un penal a favor de los brasileños, que el Kun no aguantó el cobro, ni la determinación del nacional.

"Pero qué hace este árbitro. Es un forro, ahora que lo puedo decir, que no juego más. Siempre que lo dirigió a Argentina era un pedazo de salame. Total a mi no me puede decir nada, pero sos un forro", fue lo primero que le dijo.

Si bien la jugada continuó con los reclamos de Rojo por su infracción, Agüero nuevamente saltó a la carga, revelando varios inconvenientes que habían tenido con Tobar en cancha.

"A Marcos Rojo lo tiene cruzado también, porque en la selección le dijo de todo una vez", detalló.