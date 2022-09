River Plate vencía por 1-0 a Barracas Central gracias a un gol del volante uruguayo Nicolás de la Cruz. Corrían 63' y Pablo Solari no pudo más con la molestia que sintió hace unos minutos. Marcelo Gallardo ordenó el ingreso de Matías Suárez en lugar del Pibe, que sufrió un pequeño desgarro que lo tiene al borde de quedar fuera del Superclásico de Argentina entre los Millonarios y Boca Juniors en La Bombonera.

Después del triunfo por 2-0 ante el equipo del presidente de la AFA, Claudio Tapia, la Banda Sangre recibió la noticia. Y el Pibe se hizo foco de muchas críticas. Una fue terriblemente anacrónica. Y tuvo que ver con la tenida que escogió para ir a la clínica donde se tomó las imágenes. La hizo Martín Liberman, quien de vez en cuando emite algún comentario ruidoso en contra de Lionel Messi y a favor de Cristiano Ronaldo para que la gente de su país no lo olvide. Aunque la capacidad de mufa que le atribuyen hace que esté presente habitualmente en los pensamientos de sus compatriotas.

Otro de los fustigamientos fue de Juan Carlos Pasman, a quien se le escapó la tortuga de la malaleche, como dirían al otro lado de la cordillera. El periodista, famoso por ser a quien Diego Armando Maradona le dedicó su frase "la tenés adentro" que el comunicador dejó para la posteridad en un libro que publicó tiempo después. A Toti no le gustó que el ex jugador de Colo Colo no conversara con los medios de comunicación, como si tuvieran que pedirle permiso a él antes de hacerlo. Pero hubo otro rostro trasandino que salió al paso de los dardos para el oriundo de Arizona.

"Que Solari no atienda a la prensa no obedece a la voluntad del jugador, sí principalmente al departamento de prensa de River. Es muy difícil hablar con los protagonistas en Argentina porque los clubes grandes manejan las atenciones. Esta crítica obedece a que el domingo, después del partido, él no quiso hablar. Y no quiso porque lógicamente, acababa de lesionarse y seguramente se perderá el Superclásico", manifestó Juan José Buscalia en una conversación con Paulo Flores.

Buscalia le pega un palo al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo

Juanjo, quien es fanático de San Lorenzo de Almagro y no oculta esa pasión como muchos acá y allá, tuvo un dardo para el staff del Muñeco en River Plate. "Estuvo 10 minutos lesionado en la cancha. No entiendo por qué se demoraron tanto, si no vieron el gesto del futbolista o él le dijo a Gallardo que estaba para seguir. No lo veo con muchas posibilidades, tiene un desgarro grado 1, pero un desgarro es un desgarro. Parecería que está medio afuera, aunque Gallardo lo considera muy importante y va a esperarlo", aseguró el conductor de DirecTV Sports, quien habitualmente oficia de presentador en los sorteos de los torneos continentales organizados por la Conmebol.

"Respecto con la atención a la prensa, es la caja de resonancia de estar en un grande como River, siempre va a haber gente que hable de ti. Pero ahora el principal estrés de Solari pasa por si va a poder estar o no el domingo. Parece difícil", cerró Buscalia.