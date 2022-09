Tal como lo había anunciado en la última conferencia de prensa, el ex Colo Colo aparece en la lista oficial de citados para enfrentar a Boca Juniors, donde también aparece el defensa nacional Paulo Díaz.

Fue duda en toda la semana por problemas físicos, pero Pablo Solari será parte de la citación de River Plate para enfrentar a Boca Juniors en el Superclásico del fútbol argentino, tal como mencionó en la última conferencia el técnico Marcelo Gallardo.

El propio Muñeco manifestó su alegría por poder contar con el ex Colo Colo para el trascendental partido al otro lado de la Cordillera, donde es considerado uno de los mejores refuerzos de la temporada con sus 7 goles.

"Le tocó salir del último partido por una molestia, ayer hizo un buen entrenamiento y veremos cómo evoluciona, pero creo que voy a poder contar con él", comentó Gallardo.

Por lo mismo, se entregó la citación oficial, donde, además de Solari, aparece el seleccionado nacional Paulo Díaz, quien también lucha por un lugar en la oncena titular.

En ese sentido, para Solari, Gallardo descartó tajantemente que infiltren al jugador para que llegue para el domingo.

"Sí, los cinco cambios generan una ventana a favor, pero no lo pienso desde ese lugar. Si Solari no estuviera en condiciones, no jugaría", finalizó.

Revisa la lista de citados en River Plate para el Superclásico ante Boca Juniors: