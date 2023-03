La salida de Marcelo Moreno Martins de Cerro Porteño captó la atención de los hinchas de Colo Colo, quienes se ilusionaban con que finalmente se daría la oportunidad de tener al goleador boliviano entre sus filas. Incluso si, ante un mercado cerrado, solo podía ser en Copa Libertadores.

El mismo delantero había manifestado interés en un llamado del Cacique, incluso antes de que se confirmara su adiós anticipado del cuadro paraguayo. "Si no me renuevan en diciembre, las puertas estarán abiertas para ver y analizar. Si Colo Colo y Gustavo Quinteros me quieren, ahí podemos ver", manifestó.

Su relación con Quinteros, quien lo dirigió en la selección boliviana, era una de las principales razones detrás del interés que el Cacique había mostrado a mediados de 2021, donde el artillero terminó renovando con Cruzeiro, y aparentemente en este 2023.

Sin embargo, definitivamente no llegará: finalmente, el delantero se convirtió en nuevo refuerzo de Independiente del Valle. El campeón de Copa Sudamericana, clasificado directo a Libertadores, va con todo por una nueva copa internacional y decidió sumar a Moreno Martins para pelearla.

Así lo confirmaron este lunes desde Ecuador. "Ha llegado el momento...se viene 3M. Bienvenido Marcelo a #UnClubDiferente", escribieron desde el club, el que quedó sorteado en el grupo E de Copa Libertadores junto a Corinthians, Argentinos Juniors y Liverpool de Uruguay.

El boliviano viene de cerrar un ciclo de 44 partidos con la camiseta de Cerro Porteño, donde participó de la Primera División Paraguaya y la Copa Libertadores durante este y el año pasado. En total, aportó siete anotaciones en su paso por el cuadro guaraní, todas en 2022.