El ex astro de Brasil aseguró que sus tiempos no se comparan con los actuales, y no tanto por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, sino por la poca compañía que tienen los actuales reyes del fútbol mundial.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, el Fenómeno, se sinceró asegurando que no tiene dudas: si al ex astro brasileño le preguntan por cuál generación fue mejor, la suya o la actual de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el otrora jugador de la Verdeamarela apuesta por la que protagonizó él mismo.

“Si me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra y no tengo dudas. (…) Hoy no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son. Y Neymar también, pero faltan los demás, no han llegado a su nivel”, dijo Ronaldo a Sky Sport Italia.

El Fenómeno agregó que “éramos realmente muchos y muy buenos, antes había más competencia y no solo en Italia, también en España e Inglaterra”.

“Ahora nos hemos encontrado con un nivel físico muy alto por todo el mundo, ya no están los 10 clásicos, lentos y técnicos. Hoy ya no tienen espacio”, complementó.

Ronaldo sentencia que “técnicamente nuestra generación iba muy por delante. Había más jugadores y personajes importantes. Cada equipo tenía dos o tres que eran realmente capaces de cambiar un partido y hacer historia”.

Ronaldo ganó el Balón de Oro en 1997 y 2002, en una época en la que también ganaron el premio Zinedine Zidane, Rivaldo, Luis Figo, Michael Owen, Pavel Nedved, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, Fabio Cannavaro y Kaka.

En 2008 el premio al mejor jugador del mundo lo ganó Cristiano Ronaldo y desde ahí ha sido pelea bilateral con Lionel Messi, salvo en 2018 que resultó ganador Luka Modric.