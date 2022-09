as redes sociales dan para todo y Ricardo La Volpe fue protagonista de ellas este miércoles en Twitter por una curiosa y supuesta “pillada” al otrora futbolista y entrenador argentino.

La historia es así: @SebajolMusic compartió el pantallazo de una conversación con su hermano en la que le cuenta que al llegar a su pieza encontró a La Volpe completamente desnudo.

“El clima está como aquella vez que salí de joda y cuando llegué a casa me encontré con el mismísimo Ricardo La Volpe en pelotas durmiendo en mi cama. La charla con mi hermano no tiene desperdicio”, reza la publicación acompañada con la imagen del pantallazo.

La conversación entre Sebajol y su hermano tiene frases de fuerte connotación sexual junto a la supuesta imagen de La Volpe tirado en la cama.

De inmediato las redes sociales ardieron con respuestas, retuiteos, bromas y consultas sobre la situación a la cuenta encargada de la afirmación.

Y fue tanto el revuelo que horas después debió salir a aclarar la publicación que muchos ya consideraban cierta: “jajajaja. Perdón gente, es fake. Ni idea quién es el tipo de la foto, me apareció acá y me causó gracia que se parezca a La Volpe. Se lo comenté a Luqui con la idea de echarnos unas risas no más, aunque la idea de salir en un programa berreta de TV que no chequea nada es tentador”.

El hecho ya está desmentido, pero el ex campeón de mundo con Argentina el 78 fue uno de los temas del día en Twitter de Argentina y varios cayeron por la falsa veracidad de la supuesta fotografía y relato con el ex DT dejando ver más de lo necesario.