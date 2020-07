Ricardo La Volpe: "No me gusta el estilo de Marcelo Bielsa, me gustan más los técnicos que arriesgan más"

Ricardo La Volpe es un entrenador trasandino que hizo gran parte de su carrera en México, donde llegó como jugador para luego convertirse en un exitoso técnico que tuvo su peak cuando dirigió a la selección azteca en el Mundial 2006.

El hombre de los bigotes es pretendido siempre por los medios por su estilo directo y polémico, y en ese sentido, conversó con Marca respecto a los estilos de los directores técnicos de hoy.

"Bielsa es un hombre muy estudioso pero lo veo sistemático, el hombre a hombre. Lo vi ahí (América de México) y en Argentina, cuando Ortega tenía que seguir a Roberto Carlos. Son puntos de vista, son de los que saben algo de sistema. Tiene su librito y es un ganador, tiene resultados pero no me gusta el estilo, me gusta más los técnicos que arriesgan más", afirmó.

Ricardo La Volpe dirigiendo en México (Getty Images)

La Volpe agrega que "yo respeto a todos los técnicos, cada uno tiene su librito, su legado y forma de jugar. Yo siempre dije que si pago por ir a ver una obra de teatro tiene que ser por algo que me guste. En esa idea yo me hice. Hay equipos que no los veo porque no me gustan, no por los resultados, sino por el juego; hay técnicos que son muy buenos pero son sistemáticos y no arriesgan".

Consultado respecto a los entrenadores que él sigue, el ex arquero cuenta que "yo veo a Pep Guardiola, a (Jürgen) Klopp porque me gusta como juega el Liverpool. Si veo a esos equipos que me dan algo y me gusta, al igual que la Juventus".