Chile vuelve a ser protagonista en una nueva jornada de la Liga MX. La noche de este viernes, Pablo Parra tuvo su reencuentro con los goles y abrió el camino al triunfo del Puebla por 3-1 frente al Mazatlán.

El mediocampista ha recuperado el terreno que perdió tras su lesión el año pasado y que lo mantuvo varias jornadas sin poder jugar. Ahora, ya recuperado, ha buscando la manera de hacerse notar y lo consiguió con un golazo.

Todo ocurrió a los 10' minutos de juego, cuando el Puebla comenzó a armar la jugada de un lado a otro. El balón terminó en la zona izquierda del área, donde el ex Universidad de Chile no dudó en sacar un potente remate.

Pablo Parra anotó con un misil y cortó una sequía de 10 meses sin estar presente en las redes. La última vez había sido el 30 de abril del 2022, precisamente frente al Mazatlán, que una vez más lo tuvo que sufrir dentro de la cancha.

Disputando los 90 minutos, ratificó su gran momento en el fútbol mexicano. Guillermo Martínez en los '27 y Emanuel Gularte en los '38 anotaron los otros dos goles, mientras que Aké Arnaud '86 puso el único descuento del elenco visitante.

Joaquín Montecinos fue titular por primera vez en el 2023

En otro de los partidos de la noche de viernes en la Liga MX, Joaquín Montecinos por fin pudo tener protagonismo. El extremo fue titular por primera vez en la temporada 2023, participando en el agónico triunfo por la cuenta mínima del Tijuana ante el Atlético San Luis.

El ex Audax Italiano apareció en el once inicial y estuvo presente hasta los 52' minutos de partido, aportando con sus desbordes pero siendo contenido bien por la defensa rival. Las cosas parecían terminar igualadas sin goles, pero en los descuentos José García anotó un autogol que le dio la victoria a los Xolos.

Joaquín Montecinos había reconocido días atrás que no lo estaba pasando bien en México al no tener oportunidades para jugar. Con su titularidad no solo demuestra que la está peleando, sino que también está dándole respuestas a su entrenador.