Manchester United dio la vuelta al mundo este fin de semana recién pasado después de ser víctima de una histórica goleada de 7-0 ante Liverpool por la fecha 26 de la Premier League. Abultado marcador que todavía le duele a Marcus Rasfhord, pero del que intenta pasar la página mentalizándose en lo que será el choque ante el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Los Diablos Rojos recibirán a los Heliopolitanos en Old Trafford este jueves 9 de marzo por el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, y en la previa el habilidoso delantero, que es el jugador más destacado de los ingleses, le exige a sus compañeros dar vuelta la página ante el Ingeniero y sus pupilos, donde también está Claudio Bravo.

"Es una oportunidad para dar un paso al frente y olvidar la goleada ante Liverpool"

El elenco que dirige Erik ten Hag viene con una gran herida ya que se comió una goleada monumental en su visita a Anfield este domingo 5 de marzo recién pasado, pero esto le sirve a Rashford y compañía para motivarse y empezar a olvidar ese dolor con un triunfo en casa ante el conjunto verdiblanco.

"Es algo que ocurrió (la goleada ante Liverpool). Lo único que podemos hacer ahora es aprender de ello y pasar página. Me alegra que tengamos otro partido ya porque es una oportunidad para dar un paso al frente y olvidar lo ocurrido", disparó el seleccionado inglés en conferencia de prensa.

Tras eso, destaca que "perder contra el Liverpool ya es suficiente. El marcador no importa cuando pierdes un partido así o contra otro rival. No es una sensación que me guste, pero no tiene sentido seguir dándole vueltas porque ya no podemos cambiarlo. Ahora hay que resetear, volver a lo que sabemos hacer y ganar este jueves".

Para cerrar, Marcus fue consultado por su buen nivel actualmente. "Tuve una buena pretemporada en verano y además llegó un nuevo entrenador, con una nueva forma de jugar y eso también me ilusionó. Quería darlo todo desde entonces y no mirar atrás", concluyó.

Rashford lleva 24 goles y nueve asistencias en lo que va de temporada, y ahora se mentalizará para lo que será el duelo de este jueves 9 de marzo ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, que se jugará en Old Trafford y es válido por la ida de los octavos de final de la Europa League.