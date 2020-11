En Argentina afirman que la continuidad de Sebastián Beccacece al mando de Racing Club está en duda

Un complejo panorama está viviendo Sebastián Beccacece al mando de Racing Club de Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz, porque los malos resultados y la salida de Diego Milito tienen su continuidad en duda para la temporada 2021.

Según informó Olé la salida de Milito de la Secretaría Técnica de la Academia, las últimas cuatro derrotas seguidas, que los deja sin opciones de clasificar a la Zona de Campeones, y el bajo rendimiento del equipo tiene al entrenador con un pie afuera del club.

“La tormenta perfecta asoma en Avellaneda y amenaza con llevarse algo más que al ídolo. Porque la salida de Diego Milito de la Secretaría Técnica de Racing confirmó la crisis interna y dejó abiertas un montón de preguntas para los próximos días, semanas y meses”, publica el citado medio.

La Academia no ha podido festejar un triunfo por la Copa Liga Profesional. (FOTO: Getty)

“Beccacece es consciente de la situación, de que desde la dirigencia no existe la misma incondicionalidad que había de parte de Milito y que quien lo eligió ya no está más. Por eso, no descarta dar un paso al costado cuando finalice el 2020 para permitirle a la CD que opte por otro rumbo si es que lo desea”, agregan.

Ante ese panorama, el choque ante Flamengo de Mauricio Isla, por los octavos de final de la Copa Libertadores, causa aún más relevancia para el ex entrenador de Universidad de Chile, quien debe demostrar que está capacitado para sacar a Racing de este mal momento futbolístico.

Recordemos que el partido de ida entre la Academia y el Fla está programado para este martes a las 21:30 horas, y que podrás seguir todos los detalles del compromiso junto al equipo de RedGol.