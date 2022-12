La pelotita sigue rodando en el Mundial de Qatar para definir a los últimos clasificados a los cuartos de final de la Copa del Mundo en duelos cada vez más cerrados y parejos, lo que amplía la posibilidad de que no siempre se pueda resolver en el tiempo reglamentario de juego.

¿Qué pasa si hay empate tras los 90 minutos?

En el caso que los equipos no logren sacarse ventaja tras 90 minutos disputados, habrá que ir a tiempo extra y, en el caso de mantenerse la igualdad, a los lanzamientos penales.

El tiempo adicional son 30 minutos que se dividen en dos mitades distintas, donde los equipos incluso deberán cambiar de lado. La tanda desde los doce pasos, en tanto, consiste en cinco lanzamientos para cada equipo, que se turnarán para ejecutar uno cada uno hasta que uno se imponga.

¿Cuándo parten los cuartos de final del Mundial de Qatar?

Tras los enfrentamientos de esta tarde entre Marruecos vs España y Portugal vs Suiza, la cita planetaria entra en un breve receso hasta el día viernes 9, cuando Al Rihla vuelva a rodar para definir a los semifinalistas del certamen con los enfrentamientos de Croacia vs Brasil y Países Bajos vs Argentina.

Simula los resultados online

En el caso que quieras pronosticar y jugártela por adivinar el desenlace de las rondas eliminatorias de Qatar 2022, puedes hacerlo en el Simulador del Mundial de Qatar 2022 que Bolavip pone a disposición de todos los fanáticos del deporte rey para esta edición de la cita planetaria.

Lo único que debes hacer es entrar al link e ir marcando el círculo del equipo que crees seguirá avanzando hasta la final del torneo, por ambos lados del cuadro, y tendrás los cruces siguientes y a tu país candidato para coronarse campeón del mundo.