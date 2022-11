La tercera jornada de la fase grupal de Qatar 2022 llegó con una gran sorpresa. Argentina, una de las selecciones que arribó a suelo qatarí como candidata a quedarse con la Copa del Mundo, tuvo un debut completamente inesperado: pese a que se puso en ventaja tempranamente con un gol de Lionel Messi, la Albiceleste fue víctima de una remontada de Arabia Saudita.

Tras la derrota, tanto el plantel como el DT Lionel Scaloni dialogaron con los medios para intentar explicar por dónde pasó la derrota y dar palabras de aliento de cara a los partidos ante México y Polonia, donde tendrá mínimo margen de error para poder avanzar a siguiente fase. Y sumado a Messi y Lautaro Martínez, Ángel Di María también habló con los medios de comunicación.

"Sabíamos que ellos iban a jugar así, lo habíamos practicado, pero no pudimos llegar. Quizás arrancábamos antes en las jugadas y quedamos en offside", comentó el Fideo, aludiendo a los tres goles -uno de Messi y dos de Lautaro- que fueron anulados por fuera de juego durante la primera mitad del cotejo.

"Teníamos la ilusión de arrancar ganando; no se dio. Creamos las situaciones y no pudimos convertir. Nuestro entrenador lo dijo, ellos jugaron con la línea alta y no pudimos meter pelotas para romper esas líneas. Habíamos practicado y trabajado de esa manera pero no pudimos", continuó.

"Pudimos haber ganado 5-0 tranquilamente, pero perdimos. Ya está, hay que pensar en lo que viene porque este partido ya terminó, y tenemos que pensar en México y ser positivos para lo que viene. Ni éramos los mejores antes, ni somos los peores ahora. Hay que pensar en positivo; en algún momento se iba a cortar esa racha y ahora hay que salir rápido de esta situación", sentenció.