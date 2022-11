El entrenador de la selección argetina, Lionel Scaloni, lamentó el mal debut de la Albiceleste en Qatar 2022 con derrota ante Arabia Saudita. El deté mascita el tropiezo, pero se mentaliza en salir adelante en el Grupo C con triunfos ante México y Polonia.

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, intentó explicar y dar vuelta la página luego de la sorpresiva remontada y triunfo por 1-2 de Arabia Saudita en el debut de la Albiceleste por el Grupo C del Mundial de Qatar.

"Sabíamos cómo jugaba Arabia. Preparamos el partido sabiendo que ellos salían con una defensa adelantada. Los offside fueron milimétricos", dijo el entrenador trasandino tras el duelo.

Scaloni agregó que “ellos tienen la defensa adelantada y dejan poco espacio para jugar entre líneas, lo habíamos visto sabiendo que cualquier situación de gol, a favor o no, la nueva reglamentación del fuera de juego automático te priva de un gol. Lo aceptamos porque es así y sabíamos que este equipo juega así. Hay que felicitar al rival que lo ganó”.

“Es difícil de asimilar porque en cinco minutos hicieron los dos goles en los únicos tiros al arco. No queda otra que levantarse, seguir adelante porque hay que ganar los siguientes dos partidos. Hoy es un día triste, pero cabeza arriba y a seguir”, sostuvo Scaloni añadiendo que “en el primer tiempo fue todo nuestro, si esas situaciones de fuera de juego eran gol... En el entretiempo nos dijimos que el partido estaba extraño y que un gol cambiaba cualquier cosa, y así pasó. Nos empatan y prácticamente en la siguiente jugada nos hacen el 2-1. No he hablado de nuevo con los jugadores porque están doloridos y pensando en el resultado adverso, pero pensando en dar vuelta a situación. Hay que ganar los siguientes partidos y en eso estamos”.

Argentina no pierde el favoritismo

Consultado por cómo queda la Albiceleste tras la sorpresiva derrota, Lionel Scaloni no pierde tranquilidad considerando que en cualquier escenario ahora debe ganarle a México y Polonia. Argentina aún se siente favorita.

“Seguimos pensando lo mismo. De la misma manera en que nos daban favoritos en la previa, sabemos que el Mundial tiene estas cosas. Puedes ser infinitamente superior y en una jugada te complican y la dinámica cambia totalmente. Pero creo que en el segundo tiempo, a pesar de no haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones dentro de la atmosfera que había en el partido. Si hubiésemos ganado estaríamos de la misma manera: pensando en cómo ganarle a México. Hay que trabajar los aspectos que no hicimos bien”, expuso.

Scaloni sentenció que “perder nunca es bueno, ni el primero ni el segundo ni el tercero de los partidos. Menos cuando el partido se nos escapa en nada. Cuando nos dimos cuenta íbamos 1-2. Nunca es bueno perder y menos cuando veníamos de una dinámica positiva. Por suerte todavía tenemos dos partidos y los vamos a sacar adelante”.