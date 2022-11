Messi pone la cara tras la derrota de Argentina en Qatar 2022: "No esperábamos esto"

Argentina inició su camino en Qatar 2022 con el pie izquierdo. Con la pasada mochila de favorito en su espalda, la Albiceleste debutó en la Copa del Mundo y fue protagonista de la primera gran sorpresa de la fiesta del fútbol: pese a ir ganando al 10', la Scaloneta terminó cayendo por 1-2 ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail.

Tras la dura caída, Lionel Messi fue quien enfrentó a la prensa y trató de explicar la derrota sufrida en suelo qatarí. El delantero que marcó el único gol argentino del partido -de penal al 10'- catalogó el traspie como "un golpe muy duro" y comentó que nunca pudieron sentirse cómodos ante el rival.

"Nosotros sabíamos que Arabia Saudita jugaba así, estábamos un poquito acelerados, nunca nos terminamos de sentir cómodos como lo venimos haciendo. Sabíamos que hacían bien el tema de la línea, a veces te lleva el juego y al ver tanto espacio te terminás metiendo. Cosas que no podemos cambiar ahora", declaró.

"La verdad que encontrábamos tan fácil esas situaciones que caíamos en el error nosotros, en llegar antes de tiempo, en no jugar más y no buscarle la vuelta. Queríamos arrancar y terminar por el mismo lado y quizás eso nos confundió un poco", argumentó la Pulga después.

"Que la gente confíe en este grupo"

Tras eso, Messi llamó a la afición argentina a confiar en la Scaloneta para lo que queda de fase grupal, donde deberán enfrentar a México y Polonia. "Este grupo se destaca por la unión y la fuerza grupal. Es momento de eso, de demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que no se pasa por una situación de esta manera y de estar obligados, hay que pensar en lo que viene y preparar bien", declaró.

"A la gente, decirle que confíe. Es un golpe muy duro para todos, para la gente y nosotros. No lo esperábamos. Que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado, ya hemos jugado partidos de esta característica y lo sacamos adelante. Es un momento de estar más unidos que nunca, pisar fuerte. No esperábamos esto, pero depende de nosotros", continuó.