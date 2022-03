La selección de fútbol de Colombia hizo la tarea ante Venezuela y ganó 1-0, sin embargo eso no sirvió tras la victoria de Perú y la prensa cafetalera lamentó profundamente que no podrán ver a su equipo en el Mundial de Qatar 2022. E incluso advierten que con esto Reinaldo Rueda se aleja del banquillo.

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 definió que Perú será el representante de la Conmebol en el repechaje ante Asia, por lo que las selecciones de Chile y Colombia se quedaron con las ganas de poder lograr la hazaña y quedarse con ese puesto.

La Roja perdió 2-0 con Uruguay por lo que quedó como el equipo con menos opciones, pero el equipo de Reinaldo Rueda hizo la tarea y venció por 1-0 a Venezuela en su visita al estadio Cachamay. Sin embargo, la selección incaica le ganó 2-0 a Paraguay y se quedó con el ticket a la repesca.

Una situación que caló hondo en la prensa cafetalera, quienes a pesar de la victoria por la cuenta mínima ante la Vinotinto lamentaron con profundo dolor que la Tricolor quedara fuera de la próxima cita mundialista, y así lo demostraron en sus notas tras el pitazo final.

Es el caso de El Tiempo, quienes señalaron que lloran por la eliminación y destacan que "la realidad está escrita en grandes letras negras: ¡Eliminados del Mundial! La selección Colombia no va a Catar ni al repechaje, y no es fantasía, es realidad y no de la mágica".

"Si Perú ganaba, no importaba cuánto sudor y lágrimas derramara Colombia en Venezuela. Podía ganar 100 a 0 si eso fuera posible, y nada cambiaría la historia. Es el castigo celestial de depender de otros. La Selección arrancó su último partido de la eliminatoria eliminada. Y lo terminó doblemente eliminada. Y nunca estuvo cerca del milagro", complementaron.

Por otra parte, Publimetro Colombia advierte que su despedida del Mundial de Qatar es "una crónica de una muerte anunciada" y resaltan que "no hubo milagro. Perú ganó a Paraguay y aunque vencimos a Venezuela, los pecados acumulados nos dejaron tristes y deprimidos. Mucho debe cambiar, pero no hay voluntad de cambio".

Un poco más lejos fueron en Pulzo, donde apuntaron que tras la eliminación el "futuro sentenciado para Reinaldo Rueda luego de la Eliminatoria mundialista". Tras eso resaltan que "se estableció que el vínculo de Rueda con la Selección Colombia iría hasta que la escuadra nacional tuviera competencia; es decir, hasta el final de la Eliminatoria por no ir a Catar".

"Fue por ello que todo quedó prácticamente definido para Rueda, que ya habría sido tentado por clubes como Atlético Nacional, que esperaría hasta último momento para tenerlo de nuevo en su banco técnico", advierten sobre su futuro para cerrar.