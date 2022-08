Pablo Solari recibe elogios, pero tibias calificaciones en Argentina tras el River-Arsenal: "El más intenso del Millo se diluyó en el complemento"

La prensa argentina reaccionó con nota 6.5, 6,0 y 5,0 para el Pibe Solari por su partido en River ante Arsenal con empate sin goles. El ex Colo Colo hizo problemas por las orillas, pero no logró marcar tras su doblete contra Newell's Old Boys.