Al Rihla vuelve a rodar para dar inicio a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar, que nos trae un verdadero duelo de infarto entre Polonia y Arabia Saudita, un partidazo donde Robert Lewandoski tratará de revertir la imagen de su escuadra en el debut y los sauditas una nueva hazaña histórica.

¿Cuándo juegan Polonia vs Arabia Saudita por el Mundial de Qatar?

Polonia choca ante Arabia Saudita este sábado 26 de noviembre a las 10:00 horas de Chile en el Education City Stadium de la ciudad de Rayán, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo C?

El duelo de Portugal vs Arabia Saudita se podrá ver en vivo por TV abierta en Chilevisión y Canal 13, además de DirecTV Sports en cable, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

CHV

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de las señales online de CHV y Canal 13 (solo con internet hogar, no por redes móviles), además de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 9:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 10:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 8:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 8:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 7:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 10:00 horas por Tigo SportsPerú: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 10:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 9:00 horas por DirecTV Sports.

Toda Argentina espectante

Tras su sorpresiva derrota ante los árabes en el estreno, la albiceleste debe buscar si o si la victoria en su partido con México, ya que cualquiera que se imponga en este duelo sería inalcanzable para ellos en el caso que no ganen. Messi y compañía que son colistas en la clasificación sin puntos aún. El partido de los trasandinos está pactado para el mismo día desde las 16:00 horas de nuestro país.

Grupo C de Qatar 2022