Cantó el himno, pero no jugó. La extraña situación del arquero Yassine Bounou y que su técnico tuvo que salir a explicar.

¿Por qué no jugó Bono? Revelan motivo de la desaparición del arquero de Marruecos en Qatar

La situación más curiosa del Mundial de Qatar se dio en el partido entre Marruecos y Bélgica. Y es que en plena transmisión varios se dieron cuenta de un cambio que nadie había notado.

El portero Yassine Bounou de la selección de Marruecos estuvo en la formación informada, entró a la cancha y hasta cantó el himno, pero luego de eso se retiró y dio paso al suplente Munir para jugar el partido.

¿Por qué no jugó Bono?

Conocido como Bono, el portero que juega en Sevilla desapareció una vez que cantó el himno y muchos especularon con un dolor estomacal al ver imágenes en que se veía con molestias en el estómago o la cabeza.

Y fue en la conferencia donde se conoció el real motivo, en palabras del técnico marroquí Walid Regragui:

"Después del calentamiento, (Bono) no se sentía bien y se sintió indispuesto. Fue honesto y le dejó su lugar a otra persona. Si no se sentía al 100%, debía dejar su lugar", explicó el DT sobre la inesperada usencia de su arquero

También el entrenador del cuadro africano explicó que ya en la primera fecha ante Croacia había recibido un golpe que lo tenía con molestias, por lo que justificó el cambio antes del primer minuto.

Algo que no le salió nada de mal, ya que Marruecos metió un tremendo triunfo por 2-0 ante Bélgica que no solo significa una dura derrota para un candidato seguro a avanzar de fase, sino que mete en carrera al elenco marroquí y son líderes con 4 puntos.

¿Se puede cambiar a un jugador en esas condiciones?

Varios se preguntaron si era legal lo que hizo Marruecos, ya que cambió a un jugador después de informar su alineación titular y que además había entrado a la cancha para cantar el himno y calentar.

Lo cierto es que mientras el partido no inicie, sí puede hacerse un cambio. Lo que no puede hacerse es sumar a otro jugador a la banca en reemplazo de quien entró, pero en este caso como no hay límites en la banca en el Mundial, tampoco fue necesario.