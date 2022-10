Erling Haaland es una aplanadora. Mientras Cristiano Ronaldo miraba desde la banca, el gigante noruego anotó su tercer hattrick en sus primeros ocho partidos de la Premier League y fue la figura de la victoria de Manchester City sobre Manchester United por 6-3, un resultado que pone de cabeza a sus críticos y marca el desembarco de la next gen en el fútbol mundial.

Los fríos números se tornan cálidos con El Androide. Lleva 14 partidos desde que saltó del Borussia Dortmund al equipo de Pep Guardiola y suma 17 tantos, en liga, copa y Champions. Brutal aporte de un jugador que no estará en el Mundial de Qatar 2022 pero está dispuesto a todo por desplazar rápidamente a todos sus competidores con sólo 22 años.

Veamos cómo le ha ido con los récords. Es el primer futbolista en la historia en marcar en sus debuts en Premier y Champions, ambos dobletes. Superó a Sergio Kun Agüero como el jugador con más goles en sus primeros cinco partidos por Premier y luego fue el que menos se tardó en alcanzar la decena en toda la historia de la liga inglesa.

Con sus tres hattricks en ocho partidos, no sólo es el primer jugador que consigue tres tripletas consecutivas como local en Premier League, si no también el primer citizen que le marca de tres a Manchester United en la historia de la liga.

Y por si fuera poco, se echó al bolsillo a Michael Owen, que tenía la marca anterior con tres hattricks, pero recién en sus primeros 48 partidos. Detrás de Golden Boy estaban Ruud van Nistelrooy con 59 encuentros, Fernando Torres (64), Andy Cole (65) y Luis Suárez (71).

En Champions, Ruud van Nistelrooy y Roberto Soldado mantenían la marca de 16 goles en sus primeros veinte partidos internacionales, pero Haaland la estiró a 25 anotaciones, sumando a RB Salzburgo, Borussia Dortmund y Man City.

¿Qué otros récords puede batir Erling Haaland?



¿Qué viene ahora para Erling Haaland? El Androide puede ir por las grandes marcas históricas del fútbol inglés que se mantienen hace décadas en el almanaque. Aunque no parece interesado, según le dijo al ex futbolista y comentarista deportivo noruego Jan Age Fjortoft: "Normalmente ni siquiera sé que he batido un récord hasta que alguien me lo dice después del partido", explicó el delantero estrella.

¿Qué marca? Particularmente la que estableció Alan Shearer como máximo goleador de la historia de la Premier League, con 260 anotaciones en 441 partidos. Con este ritmo y sin inconvenientes como lesiones graves, Haaland lo podría superar en cinco años, calculan los expertos.

El mismo Shearer timbró la maximarca de goles en una temporada de Premier League, con la camiseta de Blackburn Rovers en la campaña de 1993/94, cuando registró 34 festejos. Cristiano Ronaldo y Luis Suárez llegaron a 31 en sus mejores campañas, mientras Kevin Phillips, Thierry Henry y Robin van Persie alcanzaron 30.

¿Y un récord más imposible? Lionel Messi se matriculó con 91 goles en un año calendario (2012), marca que parece absolutamente imbatible y que con la camiseta de Barcelona hizo carne en 69 partidos disputados, por sobre los 85 que había gritado el alemán Gerd Müller en 1972.