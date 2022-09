El delantero noruego, Erling Haaland, marcó un golazo en la victoria del Manchester City frente al Borussia Dortmund por la Champions League. Luego, se refirió al hecho de no tocar demasiado el balón durante el partido.

Brillante respuesta de Haaland al ser criticado por no tocar la pelota: "Mi sueño es tocarla 5 veces y hacer 5 goles"

Este miércoles el Manchester City derrotó por 2-1 al Borussia Dortmund en el Etihad Stadium por la segunda fecha del Grupo G de la Champions League.

El delantero noruego, Erling Haaland, marcó el gol de la victoria de los citizens a los 84 minutos con una espectacular contorsión, llevando su pie más alto que la cabeza de su marcador.

A pesar de que el ex atacante del Salzburg brilla en cada partido con sus goles (ya acumula 13 en 9 duelos jugados), aún hay algunos que critican su falta de participación en el juego.

Tras el partido de Champions fue consultado por esta situación y contestó: "Algunos dicen que no toco demasiado el balón, pero no me importa, yo sé lo que tengo que hacer, y eso es lo que hice hoy en un partido difícil".

Luego, el reportero le preguntó: "¿Te importa si no tocas demasiado el balón?", a lo que el noruego respondió: "Mi sueño es tocar la pelota cinco veces y hacer cinco goles. Es mi gran sueño".

Sobre su golazo, comentó: “Creo que tengo las piernas muy largas, por eso alcancé el balón, pero debo decir que fue un centro muy bueno y un gol muy bueno”.

Respecto de enfrentar a su ex equipo, señaló: “Fue un partido especial para mí, emotivo. Pero tenía que concentrarme, tenía que estar listo para las cosas que tengo que hacer contra mi ex equipo. Es un juego de fútbol".

Finalmente, en cuanto a sus primera semanas en el Manchester City, expresó: “Es bastante agradable. Al final estoy viviendo el sueño y soy feliz. ¡Más por venir!".