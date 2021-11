Un incómodo momento se vivió tras las victoria de Liverpool ante Porto en la UEFA Champions League, luego de queJurgen Klopp fuera interpelado por un periodista exigiendo disculpas públicas por sus dichos sobre la Copa Africana de Naciones.

Los fanáticos Reds están aterrados, y es que en enero perderán por un mes completo a los extraordinarios Mohamed Salah, Sadio Mané y Naby Keita, quienes viajarán a defender a Egipto, Senagal y Ginuea respectivamente en el mencionado certamen.

En ese contexto es que el deté alemán describió la AFCON como un "pequeño torneo" mientras hablaba en referencia a los parones internacionales que se vienen.

Pese a que la sentencia de Klopp evidentemente fue una ironía, el periodista Ojora Babatunde no lo tomó así, y en plena rueda de prensa se lo hizo saber al DT. 'Hola, Jurgen, durante tu última sesión previa al partido, deliberadamente llamaste a la Copa Africana de Naciones un "pequeño torneo".

"Creo que es un insulto a los jugadores, un insulto a la afición, un insulto a la gente del continente y creo que le debes al continente una disculpa", aseguró el comunicador ante la atónita mirada del germano.

'No quise decir eso así. No quise decirlo así, no sé por qué lo entiendes así para ser honesto", intentó explicar Klopp, pero Babtunde lo interrumpió en diversas oportunidades con exaltadas acusaciones, por lo que el estratega perdió la paciencia.

"No quise decir eso, vamos. Ni siquiera está en mi mente hablar de la Copa Africana de Naciones como un "pequeño torneo" o del continente de África como un pequeño continente, en absoluto", replicó.

Klopp añadió: "lo que quise decir es que si ves toda la conferencia de prensa, es posible que lo hayas entendido de la manera correcta si quisieras, porque dije que no hay pausas internacionales hasta marzo"

"Dije "oh, hay un pequeño torneo en enero" y no me refería a un pequeño torneo, solo decía que sigue siendo un torneo, es irónico. Sigue siendo un torneo, uno grande. Perdemos a nuestros mejores jugadores allí", agregó.

No conforme con la explicación del entrenador de Liverpool, el periodista espetó: "pero no dirías eso en Europa, no dirías un "pequeño torneo en Europa".

Evidentemente molesto, Klopp decidió dar por cerrado el asunto y ahorrarse más explicaciones. "No soy un hablante nativo, pero si quieres entenderme mal, puedes hacerlo todo el tiempo. Gracias".