Las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 están en su etapa final en casi todo el planeta, jugándose partidos vitales en las distintas conferedaciones, situación que genera pasión en los hinchas, pero que en el mundo del fútbol tiene críticos.

El entrenador alemán de Liverpool, Jürgen Klopp, dio a conocer su rabia con las fechas FIFA, debido a que asegura que pierde elementos clave en instancias decisivas de la Premier League y la Champions.

El germano se quejó por los "parones" de selecciones, y lamentó que dos de sus titulares como Andrew Robertson (Escocia) y Fabinho (Brasil) hayan regresado lesionados.

"Odio los parones por selecciones. No ayudan tampoco desde el punto de vista de las lesiones porque, mira, si hubiéramos jugado la semana siguiente tras perder contra West Ham, no tres días después como con las selecciones, los futbolistas hubieran tenido al menos dos días libres", explicó el ex DT de Borussia Dortmund.

"Durante todo este tiempo han estado entrenando. Cada técnico tiene sus propios objetivos y muchas veces piensan que tienen que trabajar en el aspecto físico de los jugadores. Así que no, no me gustan los parones", agregó.

Liverpool pelea en la parte alta de la Premier y también pretende seguir avanzando en la siempre competitiva Champions League.