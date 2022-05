Periodista ecuatoriana estalla y pide que dejen tranquilo a Byron Castillo: "El jugador ya no aguanta más, piensen la persona"

La expectación ha crecido en Sudamérica tras la denuncia de la ANFP por el caso de Byron Castillo. La FIFA tiene que decidir ahora, pero mientras eso sucede, todos han tenido algo que comentar sobre el caso del seleccionado ecuatoriano.

Desde Ecuador se mantienen firmes y creen que no perderán su cupo al Mundial 2022. La denuncia chilena y posterior apertura de un procedimiento disciplinario por parte de la FIFA ha causado la indignación de varios en tierras ecuatorianas y piden que el tema se deje tranquilo.

Así lo hizo también la periodista del Canal del Fútbol de Ecuador, Gabriela Alcivar, quien estalló por la situación que involucra a Castillo y pidió que se deje de hablar de las dudas que rodean al seleccionado ecuatoriano.

"Que cada día te vuelvan a sacar lo mismo... El no aguanta más, piensen en la persona. Y lo sufre. ¿Para qué lo sacan de nuevo? Si en algún momento algo tiene que salir a la luz, bueno, pasará, pero en las instancias jurídicas o constitucionales. No soy experta en leyes, pero en otras instancias, no aquí", dijo Alcivar.

Alcivar también pidió un poco de ayuda a sus compatriotas en la cobertura del caso, ya que considera que la denuncia presentada por la ANFP está afectando la visión que se tiene del fútbol ecuatoriano.

"¿Hasta cuándo? No se están dando cuenta de la persona. No se dan cuenta que afectan a su propio fútbol. La imagen del Ecuador queda mal afuera, queda mal nuestro fútbol. Por más que sean falacias, allá los chilenos piensan, 'los ecuatorianos alinean a todos los que no son de aquí", finalizó.