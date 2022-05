Byron Castillo: Abogado ecuatoriano no se hace problemas con denuncia de Chile aceptada por FIFA y asegura que "la participación en Qatar no está en duda"

La teleserie de Byron Castillo sumó este miércoles un capítulo clave y que tiene ilusionado a todo nuestro país. La FIFA acogió la denuncia de Chile contra Ecuador y abrió un expediente disciplinario para determinar si hubo o no mala inscripción del jugador.

Nuestro país acusa con documentos que el seleccionado es en realidad colombiano y no ecuatoriano, lo que fue aceptado por la máxima entidad del fútbol en el mundo. Y si bien todavía no existe claridad sobre si la Roja puede estar en el Mundial de Qatar 2022, lo cierto es que se da un paso adelante en ese objetivo.

Tras conocerse la información de la FIFA, desde Ecuador evitaron entrar en crisis y se mostraron tranquilos. En entrevista con radio La Red 102.1 Celso Vásconez, abogado externo de la FEF en casos revisados por la FIFA, aseguró que la participación en el torneo no está en riesgo.

"Hay que decir algo que es cierto y es que no existe precedente internacional en el que FIFA dejara fuera de un Mundial a un a selección por un tema como este. No existe. Lo que hace FIFA es lo que tiene que hacer. Recibe una denuncia, tiene que abrir un expediente para analizar la denuncia y después tomará una decisión final", lanzó de entrada.

En esa misma línea, Celso Vásconez recalcó que la acusación de nuestro país no tiene sustento. "La posición de Ecuador es fuerte, tiene respaldos con el poder judicial, mientras que Chile tiene procesos investigativos en los que no se llegó a concluir la nulidad de un documento".

De hecho, el abogado dejó claro que la entidad no puede entrar en este tipo de conflictos. "No tiene juridisccion para determinar que un documento es falso. Eso le corresponde a un juez de Colombia o Ecuador. Mientras no exista, el documento de identidad, tiene que seguir como ecuatoriano. FIFA establece que determinará si Ecuador cumple con los criterios de convocatoria. Ellos no dicen de investigación de documentos, sino si cumple requisitos de convocatoria".

Celso Vásconez también aprovechó de cuestionar que nuestro país ponga en duda a la justicia ecuatoriana. "Si la justicia está corrompida o no, no implica que puedan ser declaradas nulas (...) Chile dice que es una práctica recurrente el adulterar edad y documentos. FIFA va a decir si está corroborando o si hay un proceso judicial, y ellos no tienen lo segundo. Las investigaciones que tienen no fueron confirmadas por un juez".

Liberan a Ecuador de responsabilidad por Byron Castillo

Uno de los problemas que puede dejar el caso de Byron Castillo es la falsificación de documentos. Si se confirma que la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue parte de adulteración, deja en riesgo su propia credibilidad.

"Chile puede interponer una denuncia por falsificación de documentos y que un juez dicte", dijo Celso Vásconez, quien comparó esta situación con lo ocurrido con Nelson Cabrera y Bolivia. "La responsabilidad fue de la federación que lo inscribió sin cumplir requisitos. En el caso de Castillo no hay falsificación de documentos, ellos inscriben en base a una sentencia y la información que le da el jugador".

"En el caso de que FIFA determine responsabilidad, mal podría trasladar eso a la FEF, porque ellos lo hicieron con un jugador y una sentencia. Si la persona falsificó documentos, son víctimas y no partícipes", agregó.

Confían en que Ecuador esté en el Mundial de Qatar 2022

Con la FIFA aceptando la denuncia, Ecuador debe presentar los documentos que le permitan salvarse de todo peligro. En palabra de Celso Vásconez, "la participación no está en riesgo ni en juego. Posiblemente la FIFA determine inhabilidad del jugador y sancionarlo, pero de ninguna manera a la federación".

El abogado también detalló lo que viene ahora para la Tri. "La federación recibe un documento distinto al que se hizo público. Traslada la denuncia y pide que se conteste cada uno de los argumentos de Chile, además de las pruebas. FEF tiene que contestar una demanda con sus pruebas".

"Tendrá que hacer una respuesta fuerte y que rechace la falsificación de documentos, además de su respaldo. ¿Pesa más la investigación que no llegó a sentencia o una de un juez? Por carácter jerárquico, tiene más peso que lo otro. Hay que probar bajo qué documentos se inscribió al jugador", añadió.

Finalmente reiteró que Ecuador no teme a perder su lugar en el Mundial. "No hay que pasar desapercibida una denuncia de este tema, pero Ecuador está blindado. No veo que la federación y el jugador estén en riesgo, terminarán desestimando la denuncia de Chile y la participación en Qatar no está en duda. Hay un blindaje fuerte".