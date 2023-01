La temporada 2022-23 está complicada para el Manchester City. El cuadro ciudadano ha tenido que luchar por ser el principal escolta del superlíder Arsenal y ante el Tottenham casi cede un terreno valioso en su afán de retener por un año más el título de la Premier League.

El City se fue al descanso cayendo por 2-0 en el Etihad Stadium y recién en la segunda mitad reaccionaron para dar vuelta la historia y ganar por 4-2 (goles de Álvarez, Halland y un doblete de Mahrez). Sin embargo y pese al triunfo, Pep Guardiola no terminó para nada conforme y comenzó a repartir sus agudas críticas.

“Podría decir lo contentos que estamos, pero también puedo confesar que cambiamos o no hay nada que hacer este año porque no vamos a ganar nada. Nos falta energía, pasión... Muchas cosas. ¿Jugamos mal la primera parte? No. Tottenham es un gran equipo con las amenazas que tienen arriba, pero no nos patearon al arco”, partió diciendo el DT español.

En ese sentido el estratega sostuvo que “todos estamos pendientes de lo que hemos hecho, de lo buenos que somos, los fans están tranquilos y necesitamos dos golpes en la cabeza para reaccionar. Hoy hemos tenido suerte, pero esto no pasa. No veo nada que me guste para el futuro”.

Los goles del triunfo del City:

“Tenemos el problema que tenemos cuatro Premier League en cinco años y el Arsenal lleva dos décadas sin nada. Nuestra realidad es muy cómoda y los adversarios no esperan”, agregó.

Además, le mandó un claro mensaje a los hinchas, señalando que “nos faltan ganas de ganar desde el minuto uno. Es lo mismo para nuestros espectadores, nuestros aficionados. Son tan silenciosos durante 45 minutos. Quiero a mis fans de vuelta. Quiero que mis fans vuelvan aquí. No a mis fanáticos visitantes. Estoy aquí y solo escucho a los hinchas de los Spurs”.

“Tienen que empujarnos, exigir más, tiene que gritar, tiene que decir: ‘¡Vamos, chicos! Sé lo buenos que sos... ‘Oh, bueno, estamos tranquilos, marca un gol’. ¡No! No puedes ir 0-2 abajo para reaccionar”, declaró.

Por úlitmo le mandó un especial recado a uno de los héroes de la jornada: “Riyad Mahrez es un gran jugador. Antes del Mundial estaba de vacaciones. Ahora se ha dado cuenta (…) Todos están como relajados. Estamos lejos del equipo que éramos, no en cuanto al juego. Estamos muy lejos de la competitividad que teníamos”.

Con esta victoria el Manchester City llegó a 42 puntos y está a cinco unidades del líder Arsenal, elenco que tiene un partido menos y que este domingo 22 de enero recibe al Manchester United a partir de las 13:30 (hora chilena).