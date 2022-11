Manuel Pellegrini no quedó feliz luego de que Betis empatara 1-1 el derbi contra el Sevilla. Comenzaron ganando y tenían un jugador más para controlar el juego, pero después el elenco verdiblanco sufrió dos expulsiones que complicaron el encuentro.

"Habría que dividir el partido, ya que once contra once fuimos superiores. El primer tiempo es nuestro y tuvimos ocasiones para liquidar el partido, pero después las dos expulsiones desnivelaron el choque", indicó por haber jugado más de 40 minutos con 9 futbolistas.

"Creo que si pensamos en que jugamos 40 minutos en inferioridad numérica ante el Sevilla el punto no es malo, pero antes tuvimos ocasiones para ganar el partido. Tras las dos expulsiones teníamos que defender el resultado y lo hicimos bien, porque no recuerdo ninguna intervención de Claudio Bravo antes de su gol", manifestó.

De hecho, le toco la oreja al clásico rival. "Si ellos están contentos con un punto con uno más, están en su derecho. Las dos expulsiones desnivelaron el partido y pensando no recuerdo ninguna ocasión del Sevilla", comentó el Ingeniero.

Sobre las expulsiones, prefirió no entrar en polémica. "En el campo me parece que Borja Iglesias comete involuntariamente una infracción que puede ser tarjeta roja, pero la de Fekir (primer tiempo) no es para expulsarlo. Pero hay un árbitro y un VAR que deciden y no me quejo", confesó.

Finalmente reiteró que "se nos escaparon dos puntos" y que "estoy satisfecho con el empate ante un rival que jugó tanto tiempo con un futbolista más. En los derbis los excesos de ansiedad te hacen cometer errores".

Betis cerrará la primera parte de la temporada este jueves, cuando deba visitar al Valencia para ratificar su buen desempeño en La Liga que lo tiene en el cuarto lugar. Luego de eso viajará a Sudamérica, para jugar ante Colo Colo y River Plate.