El Real Betis tuvo una noche amarga en su visita a Inglaterra y cayó por goleada ante el Manchester United. Los Diablos Rojos se impusieron por 4-1 ante el equipo de Manuel Pellegrini en los octavos de final de la UEFA Europa League, dejando casi asegurada la clasificación a cuartos.

El resultado del partido pudo ser incluso peor de no ser por las intervenciones de Claudio Bravo, que salvó el arco de un desastre mayor. Sin embargo, pese al dominio de los Diablos Rojos el Ingeniero se mostró optimista para la vuelta.

Manuel Pellegrini habló con la prensa tras la derrota en Old Trafford y no escondió su ilusión para ir por la remontada en el Benito Villamarín, con su gente y como locales. "No será fácil, pero en el fútbol todo es remontable", destacó el DT.

Para el Ingeniero, el Betis compitió bien en la primera mitad, pero todo cambió en el complemento. "Hicimos un buen primer tiempo, muy parejo, pudimos irnos con ventana, pero en el segundo tiempo, un golazo y un córner abría el partido".

"De ahí en adelante fueron muy superiores y pudieron marcar más goles", añadió el entrenador verdiblanco.

En esa misma línea, Manuel Pellegrini asumió que el Manchester United fue mejor en al cancha. "Con esos dos goles, todo es diferente. Desgraciadamente no hemos tenido control de balón, ellos con ventaja jugaron mucho mejor y nos superaron".

Algunos hinchas cuestionaron que el Ingeniero no realiza cambios antes del desastre, pero se defendió señalando que "con el partido parejo no era necesario hacer cambios".

¿Cuándo se juega la vuelta entre Betis y Manchester United por la UEFA Europa League 2022/23?

Con el resultado en contra ya firmado, ahora el Real Betis tiene la misión de remontar en España la llave para soñar con los cuartos de final de la UEFA Europa League. Manchester United hizo su parte y ahora viajará más tranquilo a buscar la clasificación, pero quedan 90 minutos en los que cualquier cosa puede pasar.

La vuelta está programada para el próximo jueves 16 de marzo desde las 14:45 horas de nuestro país. Ahí se conocerá si los chilenos se mantienen con vida o si se despiden del torneo en el que han dado que hablar.