Luego de semanas de especulaciones, Paulo Dybala se decidió por el club para seguir su carrera en Italia. Este miércoles, la Joya fue anunciada como nuevo refuerzo de la Roma, desechando la opción de ir al Inter de Milán.

El delantero argentino dejó la Juventus para buscar nuevos desafíos en su carrera, lo que lo tuvo en la mira de varios clubes. Uno de ellos fueron los Nerazzurri, que necesitaban desprenderse de Alexis Sánchez para lograr su fichaje.

Sin embargo, el Niño Maravilla no logró partir antes de tiempo, algo que la Roma aprovechó para arremeter con fuerza. Fue así como en las últimas semanas, las negociaciones se intensificaron hasta llegar a un acuerdo.

Paulo Dybala firmó con la Roma un contrato de tres años hasta el 30 de junio de 2025. Con ello, el equipo de José Mourinho asegura a la Joya para pelear las próximas temporadas entre los grandes del fútbol italiano. Eso sí, el delantero no dejó pasar la oportunidad para lanzar sus dardos.

Los dardos de Paulo Dybala al Inter de Milán

Paulo Dybala firmó su contrato con la Roma, pero no escondió sus ganas de llegar al Inter de Milán. Es por ello que en su presentación en la Loba, aprovechó la oportunidad para destacar por qué desechó la otra opción.

"Los días que me llevaron a firmar este contrato estuvieron llenos de muchas emociones", explicó la Joya al sitio oficial del club. Pero la razón principal para aterrizar en el equipo de José Mourinho estuvo en las ganas.

"La velocidad y la determinación con la que la Roma demostró cuánto me deseaban marcó la diferencia", fue el palo que lanzó Paulo Dybala al Inter de Milán.



Pero más allá de polémicas, la Joya recalcó su alegría por llegar a la Loba. "Me uno a un equipo que está en alza, un club que sigue sentando bases sólidas para el futuro y un entrenador, José Mourinho, con el que será un privilegio trabajar".



Finalmente, destacó lo que sintió cada vez que enfrentó a la Roma. "Como oponente, siempre he admirado la atmósfera creada por los fanáticos de la Roma. Ahora no puedo esperar la oportunidad de saludarlos con esta camiseta".