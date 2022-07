El técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, se refirió a la permanencia del delantero chileno, Alexis Sánchez, en el club. Dice que cuenta con él y prefirió no hablar de la posible llegada de Paulo Dybala.

Este martes el técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, ofreció una conferencia de prensa en la que dejó claro que aún cuenta con el delantero chileno, Alexis Sánchez, en el equipo.

El tocopillano tiene contrato hasta junio de 2023, pero está buscando una alternativa para la próxima temporada, pues quiere sumar lo minutos en el equipo neroazzuro no tiene.

El estratega, a su vez, no quiso hablar de la posible llegada del argentino Paulo Dybala y prefirió concentrarse en los atacante que ya tiene en el equipo.

“Todos conocemos a Dybala, de nada sirve hablar del jugador que tiene mucha calidad. Pero tenemos seis delanteros en la plantilla, incluidos Pinamonti, que hizo una gran temporada, más Alexis Sánchez", señaló.

"En cuanto a Dybala, no quiero hablar de jugadores de otros equipos, hablaremos de ellos si surge la oportunidad. Ahora no me parece correcto", añadió.

Estas palabras se suman a las de Giuseppe Marotta, director ejecutivo del Inter, quien descartó a Dybala, por lo que se abre la puerta para que el chileno continúe en el plantel.

“Dybala representó y representa una oportunidad, pero ataque tenemos jugadores de mucho valor que el entrenador tendrá que gestionar de la mejor manera posible, aunque yo le tenga mucho cariño a Dybala”, dijo Marotta.

Finalmente, Inzaghi celebró el retorno de Romelu Lukaku: "Con él hubo una gran relación desde el principio. El club me hizo entender que existía la posibilidad de traerlo de vuelta y creo que es un gran golpe. Pero no me olvido de los otros delanteros".