El periodista chileno que más sabe de fútbol brasileño, Patricio de la Barra Nazif, reconoció que en el cuadro Colorado "todos los dirigentes que han estado el último tiempo desde que Aránguiz se fue lo quieren traer de vuelta", y también alabó lo que han mostado Eduardo Vargas con Atlético Mineiro, Claudio Maldonado como ayudante técnico en el Red Bull Bragantino y Benjamín Kuscevic en Palmeiras. Eso sí, no le gusta lo realizado por Carlos Palacios en Inter de Porto Alegre y le recomienda ir a préstamo a Universidad de Chile para retomar su nivel.

Buenos rendimientos han mostrado últimamente los chilenos que militan en el fútbol brasileño, donde entre los logros más recientes aparecen la Supercopa de Brasil obtenida por Eduardo Vargas con Atlético Mineiro y la segunda Copa Libertadores que Benjamín Kuscevic levantó con Palmeiras.

Por esa misma razón es que RedGol se comunicó con el destacado periodista chileno Patricio de la Barra Nazif, eterno corresponsal de Radio Cooperativa con más de 20 años en tierras cariocas, para consultarle por el presente de los jugadores nacionales.

El reconocido comunicador dialogó con nosotros y para partir dejó en claro que más allá de los que están en la actualidad, hay un jugador en particular con el que en Internacional de Porto Alegre sueñan con poder concretar su regreso: Charles Mariano Aránguiz Sandoval.

Por eso, al ser consultado por la serie de rumores que circulan en la prensa con respecto a un posible retorno del Príncipe al cuadro Colorado deja en claro de inmediato que eso “nunca ha sido un rumor. Todos los dirigentes que han estado el último tiempo en Internacional después de que Aránguiz se fue lo quieren traer de vuelta, lo quieren repatriar porque es un jugador que brilló en el Inter".

"Ahora lo han visto en la selección y lógicamente que es diferente porque no tiene el mismo nivel que tuvo cuando estuvo aquí y se fue a Alemania, pero es un jugador que lo quieren mucho. Repatriaron recientemente y lo trajeron para que termine su carrera aquí a (Andrés) D’Alessandro que está ya sobre los 40 años, entonces con mayor razón quieren un ídolo, alguien que aglutine al resto del equipo y que les de fuerzas, y Aránguiz sería lo ideal, por eso lo quieren", complementa.

Tras eso, destaca que "los propios técnicos que han estado aquí, como Diego Aguirre que fue el último que estuvo de los uruguayos, le encantaba y le pidió a los dirigentes que lo re contrataran y trajeran a Aránguiz, y este nuevo seguramente tendrá la misma idea, es un técnico argentino que lo conoce bastante".

Así, también resalta que el hijo ilustre de Puente Alto "es un jugador que dejó su nombre muy bien puesto", aunque también resalta otros nombres. "Eduardo Vargas es otro jugador que está muy bien conceptuado tanto con lo que hizo en Gremio como con lo que está haciendo ahora en Atlético Mineiro, son dos jugadores chilenos que están muy bien conceptuados", añade.

Junto con eso también tuvo palabras para Benjamín Kuscevic, sobre quien apuntó que "volvió a jugar después de algún tiempo, ya como titular, y a lo mejor pueda afirmarse en ese equipo porque el Palmeiras debe deshacerse o de Luan o de Gustavo Gómez y ahí habría un lugar para él".

Para cerrar con él destaca que "jugó muy bien el partido de la Recopa, jugó los 90 minutos a un muy buen nivel y son jugadores que por lo menos en estos momentos acá en Brasil todavía mantienen firme el prestigio", aunque vuelve a insistir con que "principalmente Aránguiz, él dejó su nombre muy bien puesto”.

Claudio Maldonado aprueba en su labor desde la banca

Pato de la Barra también tuvo palabras para Claudio Maldonado, quien brilló como jugador en el siempre exigente balompié carioca y ahora se luce como parte del cuerpo técnico del entrenador Maurício Barbieri en el Red Bull Bragantino.

Por eso, el comunicador sostuvo en conversación con RedGol que está trabajando “muy bien, para partir está haciendo un excelente trabajo en el Red Bull Bragantino, que está haciendo una buena inversión, no se ha vuelto loco por ejemplo comprando grandes jugadores, a pesar de que tienen el dinero para hacerlo, pero se han manejado muy bien".

Tras eso explica que "han contratado jugadores de nivel medio para arriba y ha tenido una excelente campaña. Él estuvo en el Corinthians por ejemplo y ahí se preocupó mucho de estar al lado de los técnicos y prepararse bien, y es un muchacho que yo creo que tiene grandes condiciones también".

Eso sí, le advierte que "lo que le falta sería exteriorizar esos conocimientos que él tiene, porque es muy callado, muy de bajo perfil, no le gusta aparecer mucho y él fue campeón en todos los clubes por los que pasó aquí, yo creo que ha sido de los pocos extranjeros que han brillado por ejemplo en el Santos, en Sao Paulo, en Cruzeiro ganó tres campeonatos, en Flamengo y últimamente en el Corinthians".

"Yo creo que no hay otro jugador que tenga esas condiciones y esas características, además que se da muy bien con la gente, o sea, los jugadores lo respetan mucho y todo el mundo te va a hablar bien de él. Yo creo que tiene grandes condiciones para dirigir cualquier equipo aquí en Brasil”.

Carlos Palacios reprueba, y le recomienda volver a Chile para retomar su nivel

El joven Carlos Palacios llegó desde Unión Española al Internacional de Porto Alegre generando tremendas expectativas, pero Patricio de la Barra lamenta que su rendimiento “ha sido muy intermitente, le han dado muchas posibilidades tanto los técnicos anteriores como este nuevo técnico argentino, le han dado todas las facilidades".

"Incluso hace un tiempo atrás se hablaba de que le costaba por el idioma, le colocaron profesor particular, después había problema de ambientación, también le dieron todas las facilidades para que él se adaptase pero está difícil", complementa.

Tras eso, destaca sobre la Joya que "cuando le dan la oportunidad para jugar no demuestra, claro que en algunas ocasiones ha tenido buenos partidos, pero después ya se desdibuja en la cancha, cuando entra tampoco es ningún aporte, no es el jugador que se pensaba ni tampoco el que estaba en Unión Española, no anda bien”.

Y por eso es que fue consultado por la posibilidad de que Palacios salga a préstamo, ya sea en la misma liga brasileña o a algún equipo en Chile, para retomar el tremendo nivel que lo llevó a ser comprado por el cuadro Colorado, y no tiene dudas,

“Yo creo que si, tiene grandes posibilidades. Es un jugador que tiene grandes condiciones, el hecho de que no le haya ido bien acá en Brasil, que es un fútbol altamente exigente y aún más en el Internacional de Porto Alegre que ahora está pasando por un periodo bastante complicado porque tuvo una sesión de técnicos que no dieron resultado, entonces claro, eso afecta principalmente a los jugadores que vienen de afuera y que no tienen ese carácter para soportar todo este tipo de cosas", explica.

"En este caso lo ideal sería que lo manden a préstamo a un equipo chileno, donde la exigencia es mucho menor, él conoce el medio, va a estar cerca de su familia y sería importantísimo un préstamo, por ejemplo, a Universidad de Chile que necesita un jugador de estas características o a la propia Unión Española que anda bien, no sé", continuó.

Y para cerrar resalta la importancia de volver "a cualquier equipo chileno yo creo que sería un gran aporte y a él le haría muy bien. Es un jugador joven y que tiene grandes condiciones, no es un jugador que se le olvidó jugar al fútbol”.