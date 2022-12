Benjamín Kuscevic saltó de Universidad Católica a Palmeiras con el objetivo de competir y ganar experiencia en el extranjero. Aquel panorama no se le ha dado al ex cruzado dado que ha sumado pocos minutos con la camiseta del Verdao y el club brasileño ve con buenos ojos declararlo transferible.

El seleccionado nacional aspira jugar con regularidad, panorama complejo para él en un equipo que ya cuenta con Gustavo Gómez, Murilo, Luan, Kaiky Neves, entre otros. Kuscevic ya le ha comunicado a la directiva su intención de ser transferido durante este mercado de pases.

El central chileno fue transferido en el 2020 al conjunto brasileño, en una venta que consideró el 50 por ciento de su pase (un millón y medio de dólares), quedando el restante porcentaje en poder de Universidad Católica.

¿Por qué no ha sumado minutos en Palmeiras?

Benjamín Kuscevic recaló en el Palmeiras en el año 2020, misma temporada donde el conjunto brasileño ganó la Copa Libertadores y la Copa de Brasil. A su llegada, El Verdao ya contaba con un once definido y aquello imposibilitó a que el chileno encontrara regularidad en el equipo.

Al siguiente año el ex equipo de Jorge Valdivia mantuvo gran parte del plantel y eso ayudó a que ganaran nuevamente el título Continental, por lo que la presencia del ex Universidad Católica fue cada vez más irregular.

En la presente temporada y pese a que el Palmeiras compitió en varios frentes, Kuscevic no fue gusto del entrenador y su presencia en el banco de suplentes cada vez fue más frecuente. Por esta razón el ex cruzado no ve con malos ojos la posibilidad de encontrar otro equipo en donde pueda sumar minutos y ser una clara opción en la defensa de la selección chilena.