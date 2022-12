Qué rápido pasa el tiempo, y sin darnos cuenta la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 ya está llegando a su fin. Este viernes 2 de diciembre se cierra la primera fase del torneo y todas las miradas estarán puestas en los partidos de Brasil, Uruguay y Portugal, quienes saltan a la cancha para definir todo y ver qué sucede con los octavos de final.

De entrada, cabe resaltar que tanto la Canarinha como los Lusos ya tienen asegurado su ticket para competir en la segunda parte de la Copa del Mundo de la FIFA, pero sus duelos ante Camerún y Corea del Sur, respectivamente, les servirán para ver en que puesto de la tabla quedan ubicados. Por otra parte, la Celeste la tiene realmente complicada, y tendrá que jugarse la vida ante Ghana.

Dos seguros y uno a la guerra

Serbia ante Suiza será el cuarto duelo para finalizar los grupos H y G, y desde este sábado 3 de diciembre se comenzarán a jugar los octavos, instancia para la cual hay seis de ocho llaves listas, de aquí saldrán las dos últimas.

La Verdeamarela de Tite enfrenta a los Leones Indomables desde las 16:00 horas, y la única fórmula para que pierda la punta de la clasificación es que caiga sin anotar y que Suiza le gane a Serbia por más de tres goles, pero lo cierto es que buscarán triunfar para quedar como líderes de cara al emparejamiento de la ronda de los 16 mejores.

Mismo caso ocurre con Cristiano Ronaldo y Portugal, quienes deben enfrentar a la Corea del Sur de Heung-min Son. Solo un triunfo de Ghana por más de tres goles y una derrota de los lusos podría llevarlos a bajarse de la punta, y habrá que ver si Uruguay les de una mano.

Uruguay es la más complicada de todas. Van últimos con un punto y -2 de diferencia, mientras que Ghana va segundo con tres unidades. Por eso, si el equipo de Diego Alonso saca adelante la tarea y se lleva una victoria podría meterse en el segundo lugar y avanzar de ronda.

Así, todo se definirá este viernes 2 de diciembre. Desde las 12:00 horas, Corea del Sur enfrenta a Portugal mientras que Ghana chocará con Uruguay. Más tarde, desde las 16:00, Serbia se mide con Suiza y Camerún ante Brasil. Desde este sábado 3 arrancan los octavos de final.

Países Bajos vs Estados Unidos, Argentina vs Australia, Japón vs Croacia, Francia vs Polonia, Inglaterra vs Senegal y Marruecos vs España son las seis que están listas, faltan dos llaves que se definirán pronto.

