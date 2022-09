Países Bajos vs Bélgica | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la última fecha de la UEFA Nations League

Un partidazo es que el protagonizarán Países Bajos recibiendo a Bélgica por la última fecha de la UEFA Nations League, en el marco del grupo A4 en donde solo uno de los dos países podrá seguir en competencia.

De momento, el cuadro de Louis Van Gaal es la única selección invicta en la Primera División de la Liga de Naciones y en su grupo se ubica puntero con 13 unidades. En su su último duelo le ganó de visita 2-0 a Polonia con tantos de Cody Gakpo y de Steven Bergwijn.

Mientras que los belgas de Roberto Martínez vienen de ganar de local 2-1 a Gales con anotaciones de Kevin De Bruyne y Michy Batshuayi. Los Diablos Rojos están segundos del grupo con 10 puntos y solo suman una derrota, justamente ante la Naranja Mecánica que hace un par de meses los derrotó categóricamente por 4-1 en Bruselas.

Este resultado es importante de recordar, ya que los belgas de ganar este partido solo podrían igual el puntaje de los neerlandeses, por lo que para quitarles el primer lugar del grupo tendrían que derrotarlos por cuatro goles de diferencia, o bien por una diferencia de tres goles, a excepción de un 3-0 que seguiría clasificando al cuadro naranja.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Países Bajos vs Bélgica por la UEFA Nations League?

Países Bajos vs Bélgica juegan este domingo 25 de septiembre a las 15:45 horas de Chile en el Amsterdam Arena.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Países Bajos vs Bélgica por la UEFA Nations League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Países Bajos vs Bélgica por la UEFA Nations League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.