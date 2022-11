Lionel Messi despejó cualquier duda sobre su condición física y dejó claro que está listo para el debut de Argentina. El capitán de la albiceleste fue blanco de rumores de una posible lesión, lo que tenía lleno de preocupación a los hinchas.

Si bien en los últimos días tuvo que entrenar diferenciado del resto de sus compañeros, la situación más llamativa llegó este lunes cuando se reveló una foto en la que se pudo ver su tobillo muy inflamado y lejos de estar en buen estado.

En Argentina se alarmaron de inmediato y rogaron para que no fuera nada grave. Sin embargo, en conferencia de prensa Lionel Messi salió al paso de los rumores y así aclarar si es que está habilitado para saltar a la cancha.

"Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema", lanzó de entrada el capitán trasandino.

Aunque pese a ello, Lionel Messi no escondió que debió trabajar aparte por problemas. "Escuché que decían que entrené diferenciado fue porque tenia un golpe y por precaución, pero nada raro", insistió.

En esa misma línea, el 10 recalcó que no hizo una preparación especial. "Es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, agarré ritmo, me sentí cómodo y es lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial, pero no hice nada especial: me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera".

Tras ello, volvió a repetir que Qatar 2022 será su despedida de la más grande competencia internacional. "Seguramente sea mi último Mundial, mi ultima oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo, pero nada especial".

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

Argentina deja atrás todos los rumores sobre una posible lesión de Lionel Messi y solo se enfoca en su estreno en el Mundial de Qatar 2022. El primer encuentro será frente a Arabia Saudita, donde deberán demostrar por qué son uno de los candidatos al título.

El duelo entre ambas selecciones está programado para este martes 22 de noviembre a las 07:00 horas de nuestro país.

