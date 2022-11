Comenzó el Mundial de Qatar 2022 con su primera fecha de la fase de grupos y para este martes está programado el debut de la selección de Argentina, que tendrá un intenso duelo ante Arabia Saudita en un duelo en el que la Albiceleste es amplia favorita para ganar.

¿Cuándo juega Argentina por el Mundial de Qatar?

Argentina choca ante Arabia Saudita este martes 22 de noviembre a las 7:00 horas de Chile en el Estadio Lusail de la ciudad con el mismo nombre, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo C?

El duelo de Argentina vs Arabia Saudita se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu operador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 7:00 horas por TV Pública, TyC Sports, DirecTV, DirecTV GO, Claro y Flow.

Bolivia: 6:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 7:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 5:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 5:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas.

México: 4:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7.

Paraguay: 7:00 horas por por Tigo Sports.

Perú: 5:00 horas por por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 7:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 6:00 horas por DirecTV Sports, Televen.

Las bajas de Argentina paa el debut

No ha sido sencillo el inicio de la selección argentina en su camino en Qatar. Y es que las lesiones afectaron bastante en la previa del debut a Lionel Scaloni.

Además de Giovanni Lo Celso quien quedó fuera de la nómina de 26 futbolistas, en esta semana fueron descartados Joaquín Correa y Nicolás González, ambos atacantes.

En el plazo final para hacer cambios Scaloni decidió sacarlos de la convocatoria y llamar a dos nuevos futbolistas, Ángel Correa y Thiago Almada.

Ahora con plantel completo, Leo Messi y compañía buscarán debutar con una victoria en el duelo más "accesible" de su grupo que comparte también con Polonia y México.

Grupo C de Qatar 2022