No solo se ilusionan en Chile: la mamá de Roberto Mancini todavía sueña con Italia en Qatar 2022

La denuncia de la ANFP en contra de Ecuador y Byron Castillo no ha pasado desapercibida por nadie. Las ilusiones chilenas siguen altas -más aún luego de la exposición de los antecedentes por parte del abogado Eduardo Carlezzo- y en el camino incluso otros soñaron con sacar ventaja.

Italia fue uno de los países que reaccionó luego de la denuncia chilena y argumentó que, en caso de que se dictara la eliminación de Ecuador, ellos deberían luchar por ir a Qatar 2022 por ser la selección no clasificada con mejor posición en ranking FIFA.

Las puertas se cerraron rápidamente para el combinado europeo y se reconoció que si Ecuador llega a ser eliminado, una selección sudamericana tomaría su lugar. Pero hay algunos que siguen creyendo en la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo.

Una de ellas es Marianna Puolo, la madre del entrenador de la selección italiana, Roberto Mancini. "Es casi imposible que pase esto, lo sé, pero los milagros pasan muchas veces y hasta podría pasar", mencionó Puolo en entrevista con la frecuencia italiana Radio Uno.

Puolo aprovechó de defender a su hijo, quien no logró guiar a Italia a la Copa del Mundo y hace unos días perdió la Finalissima ante Argentina. "Roberto no hace milagros, juega con lo que puede. No hay mucho nuevo que sacar", sentenció.