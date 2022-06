Medios de todo el mundo, como Daily Mail de Inglaterra, Il Quotidiano de Italia, Mundo Deportivo de España y The New Yorker de Estados Unidos han reportado la posibilidad de que la FIFA dictamine una histórica sanción contra Ecuador, por la presunta falsificación de identidad, edad y nacionalidad por parte del jugador Byron Castillo.

La prensa internacional ha reaccionado en masa a 24 horas de que se conozca el fallo de la FIFA para la denuncia que elevó Chile contra Ecuador por presunto documento de identidad, edad y nacionalidad fraudulenta del seleccionado de ese país Byron Castillo, y que puede terminar con la salida de La Tri del próximo Mundial de Qatar 2022.

Mundo Deportivo de España es elocuente. "La FIFA puede eliminar a Ecuador del Mundial. La sanción puede venir de una falsificación del pasaporte de Byron Castillo", advierte el diario catalán, que se una al reporte de Marca este miércoles, en el que asegura que "tambalea la participación de Ecuador en Qatar 2022".

La noticia ha dado la vuelta al mundo. En Inglaterra, el Daily Mail escribe que "según reportes, Ecuador será expulsado de la Copa del Mundo por las afirmaciones de que su defensor Byron Castillo falsificó sus documentos de nacimiento y en realidad es colombiano, lo que significa que no habría sido elegible para su campaña en las eliminatorias".

En Italia, la sentencia de Il Manifesto es decidora: "Un puñado de partidos con Ecuador, pero nació en Colombia falsificando su acta de nacimiento. Ahora Ecuador y Byron Castillo están oficialmente en problemas y verdaderamente se abre la duda sobre la presencia de la selección sudamericana en el Mundial de Qatar".

Sus compatriotas de Il Quotidiano lo vinculan con una milagrosa opción para Italia, sorpresivamente eliminado en la fase clasificatoria. "Según las denuncias, Castillo no nació en 1998 en Playas, Ecuador, sino en 1995 en Colombia. Por eso, Chile ha pedido que se le quiten a Ecuador los puntos de los partidos en que utilizó a Castillo", resume.

Así mismo, el reconocido sitio TMW acusa que "Ecuador está en apuros" y que "Castillo nació en Colombia", estableciendo "esperanzas para Chile y una "débil ilusión para Italia".

Francia se hizo presente con la reconocida radio RMC, que asegura que "la amenaza de exclusión del Mundial de Qatar 2022 se cierne seriamente sobre Ecuador, acusado de haber alineado a un jugador colombiano en las filas de su selección. La sombra de un escándalo pende a cinco meses del inicio del Mundial".

Cerramos el repaso europeo con la siempre agitada prensa turca y el suplemento Skorer del diario Milliyet: "¡Escandaloso reclamo! FIFA podría excluir a Ecuador del Mundial. El país de Enner Valencia, jugador de Fenerbahce , corre peligro de ser expulsado de Qatar 2022 y Chile puede ser el equipo que posiblemente vaya al Mundial.

Prensa estadounidense expectante ante el Caso Byron Castillo



No sólo en Europa levantaron las cejas por el reclamo de la federación chilena. En Estados Unidos, la reconocida revista Sporting News advierte que "si la FIFA verifica los reclamos de Chile y Castillo nunca fue realmente elegible para jugar con Ecuador, entonces la descalificación es posible".

Luego enumera casos de eliminaciones por secretaría de Copas del Mundo, pero aclara que "ninguno de los países mencionados había clasificado al Mundial antes de la descalificacion" y que "si Ecuador es descalificado, representaría una decisión sin precedentes de la FIFA".

Incluso la pomposa revista norteamericana The New Yorker le concedió una extensa crónica a la polémica, aunque no cree que la FIFA cambie mucho las cosas: "La conclusión más probable es quizás que la FIFA elegirá dejar la mesa como está".

"Esto significaría que todo el desordenado episodio no habrá logrado nada, excepto agregar un nuevo nivel de rencor a los juegos futuros entre Chile y Ecuador", concluye el reputado medio centralizado en el ribera del río Hudson.

