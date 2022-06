Chile vs Ecuador: Cinco sentencias posibles de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por el Caso Byron Castillo

Este viernes se espera la sentencia de la Comisión Disciplinaria de la FIFA para el Caso Byron Castillo, la denuncia que elevó Chile contra el jugador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad del defensor del Barcelona de Guayaquil, que jugó ocho partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El panorama no parece muy auspicioso para la aspiración de la selección chilena, clasificarse a la próxima Copa del Mundo. Según el abogado que representa a la Roja, Eduardo Carlezzo, reconocio no tener "dudas de que tendríamos una decisión favorable a Chile si no estuvieran los grupos sorteados, si esto fuera en enero; sin embargo, cuando pensamos en la situación actual, con la organización del mundial en curso, con entradas vendidas, paquetes de viaje, la decisión más fácil es mantener todo como está", advirtió.

Sin embargo, la expectativa ha cundido en las últimas horas, los hinchas chilenos comienzan a ilusionarse, mientras se enfrentan a sus pares ecuatorianos en verdaderos debates jurídicos a través de redes sociales. La posibilidad de entrar a Qatar por la puerta trasera incomoda a los moralistas, pero a la federación chilena no le quedaba otra que demandar, por su mandato de hacer cumplir los reglamentos.

En RedGol hicimos un compendio de los finales posibles que tendrá esta teleserie, considerando que después de la sentencia de la FIFA seguramente vendrá un recurso de Chile o Ecuador a la Comisión de Apelación, y posteriormente se elevará el caso al régimen del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS; en un proceso que puede extenderse hasta fines de agosto.

Cinco escenarios posibles para la sentencia de la FIFA por el Caso Byron Castillo

Mantener todo como está: la teoría de Eduardo Carlezzo es la primera opción que se considera. La FIFA puede desistir de la denuncia por motivos procedimentales o por la carga probatoria presentada por Ecuador. En este caso, La Tri jugará el Mundial y, de no mediar una desgracia, con Byron Castillo en su plantel.

Sanción para Byron Castillo: al margen de la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, la FIFA también puede determinar un castigo en contra Byron Castillo, si se confirma que sus documentos son fraudulentos. En este caso, el jugador puede ser multado y suspendido de competencias oficiales al menos por un año, por infracción al artículo 21 del Código Disciplinario.

En este sentido, cabe puntualizar que expertos en la materia no descartan una solución salomónica, es decir, una sentencia que deje a ambas partes contentas. En este caso, sería un castigo contra Castillo a título individual, y la ratificación de la selección de Ecuador en el próximo Mundial de Qatar.

Ecuador sin Eliminatorias: una tercera vía es el castigo a posteriori. Ecuador puede ir a Qatar, pero si se le comprueba responsabilidad en las irregularidades, FIFA puede descalificar a su selección de las próximas eliminatorias, de acuerdo al artículo 22 del Código Disciplinario. Así le sucedió a Chile después del Maracanazo de 1989, cuando quedó fuera del camino al Mundial de Estados Unidos 1994.

La sentencia favorable a Chile: la mala campaña en las Eliminatorias Sudamericanas dejó a Chile dependiendo del escritorio. Y la sentencia puede conseguir lo que en cancha no se pudo. El artículo 22 establece que la participación de un jugador no convocable se sanciona con la derrota por retiro (0-3) y una multa de seis mil francos suizos como mínimo. Los puntos quedarán en poder del rival.

En el caso de Ecuador, Castillo actuó en ocho partidos: las victorias sobre Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile de visita; los empates con Chile de local y Argentina; y las derrotas ante Uruguay y Paraguay. Por eso, perderá 14 puntos y caerá al penúltimo lugar de la tabla, mietras Chile sumará cinco unidades y alcanzará el cuarto lugar y el boleto directo a Qatar 2022.

La sentencia favorable a Colombia y Perú: el mismo artículo 22 establece que el uso de un jugador no convocable también puede castigarse con la exclusión o eliminación del equipo infractor de la competencia, y la anulación de sus resultados. En este caso, Colombia alcanzaría el quinto lugar de las eliminatorias y jugaría el repechaje con Australia. Perú, en tanto, saltaría al cuarto peldaño y se clasificaría de manera directa.

Según la prensa colombiana, no es descabellado pensar que el anuncio del nuevo seleccionador, la semana pasada, se relaciona con esta posibilidad. Néstor Lorenzo, ex ayudante de José Pekerman en el equipo cafetero, tiene las herramientas para armar algo contra el tiempo y competir por la última plaza.

Por último, el artículo 6 del reglamento de la Copa del Mundo Qatar 2022 establece que la sentencia en caso de que se confirme la irregularidad en Ecuador quedará a criterio de la FIFA: "Si una federación se retirara (...), la FIFA decidirá de manera discrecional las medidas que se deban adoptar y las acciones que estime necesarias".

Recuerda que podrás ver la participación de la selección chilena en la Copa Kirin en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas una conexión de internet fija o wifi, en territorio nacional, para seguir el camino de la Roja en Oriente con la mejor calidad de imagen y sonido.