El astro brasileño del PSG llamó la atención de todos tras conocerse que en sus vacaciones haría su debut en la Serie Mundial de Póker en Las Vegas, pero no le fue nada de bien. Pagó poco más de 9 millones de pesos chilenos para entrar y se fue eliminado antes del término del primer día.

Debut y despedida: Neymar no ve una en campeonato mundial de póker en Las Vegas y sufre tremenda pérdida de dinero

Después de una ardua primera mitad de este 2022, el fútbol europeo se aproxima a comenzar una nueva temporada y los jugadores aprovechan sus vacaciones para recuperar energías pensando en lo que viene y también para pasar su tiempo libre en sus otros pasatiempos, como es el caso de Neymar con el póker.

Tras una agridulce temporada, donde PSG se coronó campeón de la Ligue 1 pero una vez más se quedó con las ganas en la Champions League, el atacante brasileño de 30 años se tomó un merecido descanso en Estados Unidos, más específicamente en Las Vegas, para dedicarse a una de sus pasiones fuera del balompié.

Así, el delantero de la selección de Brasil, con la que jugará el Mundial de Qatar 2022 desde noviembre, llegó hasta el Casino Paris en la ciudad estadounidense de activa vida nocturna para tener su primera participación en la Serie Mundial de Póker (WSOP por su nombre en inglés World Series Of Poker).

El formado en Santos, quien suele aparecerse en torneos de esta disciplina hace largo tiempo y que incluso es rostro de la popular marca PokerStars, pagó un importante monto para participar, pero la suerte no estuvo de su lado.

Esto porque el ex Barcelona pagó 10 mil dólares, un poco más de 9 millones de pesos chilenos, para tomar asiento en el Limit Hold'em Championship, pero no le fue nada de bien. El crack brasileño no vio una y terminó despidiéndose del torneo antes de que el primer día llegase a su fin.

Pese a eso, los reportes advierten que aunque a Ney no le resultó nada, igualmente se le vio bastante activo y seguro de lo que hacía con las cartas entre sus manos.

Ahora, Neymar se enfocará en lo que será la nueva temporada, donde varios reportes de la prensa especializada en Europa advierten que, por diversas razones, podría irse del PSG, pensando en llegar de la mejor manera posible a jugar el Mundial de Qatar 2022 con Brasil.