La variedad en los torneos de póker online no abunda. El sitio necesita de una buena cantidad de opciones de juego no sólo para beneficio propio, sino para el de los aficionados y jugadores. Por fortuna, llegó WPT Global, la plataforma que cuenta con el sello del World Poker Tour, marca reconocida a nivel mundial. Y con ella puedes jugar en diferentes torneos con premios variados. Para comprobarlo, nada más necesitas acceder al sitio oficial y descargar la aplicación.

Todos aquellos que se sumen a WPT Global podrán acceder a torneos con diferentes buy-ins, es decir que podrán disfrutar de los conocidos freerolls (entrada gratis) hasta otros con montos que llegan a los US$ 550. Esta plataforma se destaca por su seguridad, algo que los organizadores se enorgullecen brindar, aún sin la presencia de grandes profesionales, pero sí facilitando todo para aquellos que buscan iniciar en el póker online.

Los torneos que ofrece la plataforma de WPT Global

Entre los torneos diarios que puedes disfrutar de WPT Global se encuentra el Daily Freeroll, con un premio garantizado de $200 que comienza a las 11:00 AM (Brasilia). Un poco más tarde se lleva a cabo el NLHE Progressive Bounties, que con un buy-in de sólo US$ 10 y un garantizado de US$ 1.500. Ya por la tarde, a las 16:30 horas, aparece uno de los torneos más difíciles, el Deepstack Hyper 6-Max que, con una entrada de $109 y $ 2.000 garantizados.

La variedad de torneos de WPT Global continúa con el PLO Progressive Bounties, que tiene un buy-in de $75 y $2.500 garantizados de premios, el cual comienza a partir de las 7:00 PM ET. Una hora después puedes disfrutar del torneo más caro, el Deepstack Turbo, que tiene una entrada de $ 550 y $5.500 garantizados. Para lo último, el Freeroll final tiene lugar a las 9:00 PM ET con $100 garantizados.

Y uno de los últimos lanzamientos de esta plataforma es Poker Flips. Este juego consiste en apuestas al resultado aleatorio de una mano de póker entre dos personajes ficticios, Bull o Cowboy. Éste sigue las reglas del Texas Hold’em y cada ronda dura sólo 15 segundos. Se trata de una forma divertida de seguir recaudando dinero para poder utilizarlo en otros torneos disponibles.

Así que ya sabes, ingresa al sitio web de WPT Global, descarga la aplicación tanto en su versión móvil como en la de escritorio para poder disfrutar de todos estos torneos y jugar el mejor póker online.

Ahora puedes hacer tus depósitos en WPT con MuchBetter

MuchBetter es una billetera electrónica revolucionaria y galardonada. Se trata de un monedero electrónico líder en la industria que permite almacenar, enviar y mover dinero de forma segura y rápida. Puede descargar la aplicación para MuchBetter desde Google Play Store o Apple Store.

¿Cómo depositar en WPT con MuchBetter?

1. Ir al cajero (botón a la izquierda, en la sección azul resaltada)

2. Seleccione Depósito y MuchBetter como método de pago, como se muestra a continuación en el cuadro resaltado.

3. Elija una de las cantidades que se muestran (flecha negra) o elija la sección personalizada (flecha naranja)

4. Cuando termine de agregar la cantidad deseada de dólares que le gustaría depositar, presione el botón "Depositar".

5. Cuando presione el botón "Depósito", el cajero lo dirigirá a la aplicación MuchBetter para completar la transacción. Tendrá que iniciar sesión en su cuenta de MuchBetter.

6. Cuando termine de iniciar sesión y agregue su pin, se le pedirá que confirme la cantidad deseada a depositar, presionando el botón "Enviar dinero" como se muestra a continuación.

7. Esto es para confirmar que su transacción fue exitosa. ¡Buena suerte!