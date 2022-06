Los futbolistas deben lidiar a lo largo de sus carreras con distintos tipos de lesiones, algunas más típicas o comunes de acorde a la disciplina y otras que son bastante más insólitas, estas últimas incluso se llegan a provocar en los momentos de tiempo libre de los jugadores, como le pasó recientemente a Lucas Paquetá.

El mediocampista brasileño de 24 años utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje tranquilizador a sus fanáticos pero también aprovechó la situación para reírse de su propia desgracia, ya que en su tiempo libre quiso reencontrarse con un antiguo pasatiempo volando una cometa, pero se lesionó un dedo.

Por eso, el actual volante del Olympique de Lyon en la Ligue 1 de Francia señaló a través de Instagram que "volver a los juegos hechos de niño también tiene sus consecuencias. Hoy fui a volar una cometa y me corté el dedo", pero después explicó que tuvo que ser operado, aunque no fue nada grave.

Así, el formado en el Flamengo y ex AC Milán reveló que "para evitar problemas de movimiento en el futuro, me someteré a un pequeña operación", dejando en claro que no es nada grave pero que sí tendrá que ser atendido.

El seleccionado brasileño no es el primero ni tampoco será el último jugador que lamente una lesión absurda como la que le pasó en su mano elevando cometas, ya que hay varios otros nombres que han tenido que pasar por eso.

Gonzalo Higuaín es uno de ellos, quien cuando comenzó su camino en Italia, con Napoli en 2013, le tuvieron que poner 10 puntos en la cara, mayoritariamente en la mandíbula, tras resbalar y caerse en un yate. O también el exarquero del Inter de Milán, Sebastian Freycausó, quien tuvo una lesión en la cabeza en 2001 tras zambullirse en una piscina medio vacía.

En 2005 llamó la atención la noticia de que el entonces destacado zaguero de la selección italiana, Alessandro Nesta, sufrió de dolores en su muñeca producto de las largas horas dándole a los botones jugando Playstation. Otro fue Jari Litmanen, finlandés ex Ajax a quien le explotó una lata de Coca Cola en la mano y eso le provocó una lesión en el ojo.

El exmediocampista inglés David Batty, que defendió la camiseta del Leeds, fue atropellado por el triciclo que usaba su hijo y eso le significó una lesión que lo tuvo largo tiempo sin jugar. En fin, son varias las historias de lesiones curiosas que pueden salir a flote, pero lo cierto es que la que sufrió Lucas Paquetá le permite sin dudas entrar en el ránking de las más insólitas.